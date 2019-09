Municípios

A Câmara de Vereadores de Travesseiro realiza hoje, às 19h30min, na sua sede, sessão extraordinária. Na pauta, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, com uma emenda. A receita prevista para o exercício de 2020 é de R$ 14,8 milhões. A expectativa é de que o projeto seja aprovado por unanimidade, segundo o presidente do Legislativo, Tiago Weizenmann (PP).

Na próxima sessão ordinária, que ocorre no dia 7 de outubro, às 19h30min, devem ir à votação os projetos de lei que estão baixados e o anteprojeto de autoria do vereador Tiago. O anteprojeto prevê que cada comunidade receba pelo menos 20% do valor que ela gera em retorno para o município. “Temos comunidades que produzem mais de R$ 2 milhões de retorno por ano. E tem comunidade que não recebeu um centavo até hoje. Às vezes é passado uma patrola, colocada uma brita ‘semeada’ na estrada. As vezes um produtor precisa um acesso e não ganha”, defende o vereador.

Tiago considera que comunidades como São Miguel, Cairu e Três Saltos têm uma grande arrecadação, mas recebem poucos investimentos. Se o anteprojeto for acatado pelo município, essas comunidades não seriam esquecidas. Teriam um investimento mínimo, beneficiando seus moradores.

Por daiane