O Campeonato Regional da Aslivata, Copa Certel/Sicredi, promovido pela Associação de Ligas do Vale do Taquari teve continuidade no domingo, dia 8, com a realização dos jogos da penúltima rodada da fase de classificação da Série “A”. Pela Copinha foram realizados os jogos da 6ª rodada e, pela categoria de Veteranos, os jogos da rodada foram transferidos.

Pela Série “A”, em São Caetano, em partida sem grandes emoções, o Sete empatou em 2 x 2 com o Ecas. O Sete marcou primeiro com Krauche. Ainda no primeiro tempo, o Ecas virou a partida para 2 x 1. No segundo tempo, Andrei Träsel empatou para o Sete cobrando falta. Andrei ainda cobrou pênalti, defendido pelo goleiro do Ecas. Após esta rodada, Rui Barbosa e Flor de Maio lideram a chave com 8 pontos, seguidos pelo Sete com 6 pontos e o Ecas, com 3 pontos.

Em Costão/Estrela, o jogo entre Atlântico e Sete de Capitão terminou com vitória do Atlântico por 3 x 2. O Sete largou na frente com gol do centro-avante Diego nos minutos iniciais da partida. O mesmo Diego foi expulso de forma direta na metade do primeiro tempo, segundo o árbitro, por ter atingido jogador adversário. O Atlântico cresceu no jogo e, ainda no primeiro tempo, virou a partida para 2 x 1, aumentando para 3 x 1 no segundo tempo. O Sete descontou com Maron. Nesta chave, a liderança é do Cruzeiro com 9 pontos; Atlântico 7 pontos; Sete de Capitão e Ouro Verde com 5 pontos.

A rodada ainda teve, em Venâncio Aires, Assespe 2 x 1 Canarinho; em Taquari, Colorado 4 x 1 Taquariense; em Vespasiano Corrêa, Cruzeiro 2 x 2 Ouro Verde e, em Berlim/Westfália, Juventude 8 x 0 Imigrante.

Pela categoria de Aspirantes, jogaram Sete 1 x 1 Ecas, Atlântico 1 x 3 Sete de Capitão, Assespe 0 x 0 Canarinho, Colorado 0 x 2 Taquariense, Cruzeiro 0 x 2 Ouro Verde e Juventude 3 x 1 Imigrante.

Pela Série “B” ou Copinha jogaram em Bom Retiro do Sul, Minuano 0 x 0 Esperança-RB e Grêmio Beira do Rio 1 x 3 Guarani. Em Teutônia, no campo do Atlético Gaúcho, enfentaram-se Alto Taquari 1 x 0 Brasil e Atlético Gaúcho 1 x 2 União da Germana.

Pela categoria de Veteranos, os jogos que estavam marcados para o último domingo foram transferidos.

Rodada encerra primeira fase

Domingo, dia 15, será realizada a última rodada da fase de classificação da Série “A”. O Sete de São Caetano joga em seu gramado com o Flor de Maio de Venâncio Aires. O Rui Barbosa vai até Imigrante enfrentar o Ecas e o Sete de Capitão joga em Encantado com o Ouro Verde. A rodada completará em Cruzeiro do Sul, com Canarinho x Colorado; em Taquari, Taquariense x Assespe; em Costão/Estrela, Atlântico x Cruzeiro; em Venâncio Aires, Palanque x Estudiantes; em Mato Leitão, Fluminense x Rudibar; em Lajeado, Santo André x Imigrante e em Westfália, Juventude x Boavistense.

Pela Série “B” ou Copinha, terá os jogos da 7ª rodada. Em Linha Germano/Teutônia jogam, às 13h30min, Atlético Gaúcho x Independente e, às 15h30min, União Germana x Brasil. Em Lajeado jogam às 13h30min, Largados x Grêmio Beira do Rio e às 15h30min, Guarani x Minuano. O Esperança de Rui Barbosa folga nesta rodada.

Pelos Veteranos ocorrem no domingo os jogos da 6ª rodada que apresenta em Palmas/Encantado, União x Independente; em Taquari, Taquariense x Assespe; em Teutônia, Ribeirense x Concórdia; em Lajeado, Internacional x Cruzeiro e em Taquari, Pinheiros x Águia Azul. O Brasil de Marques de Souza folga nesta rodada.

