O CTG Tropilhas da Serra de Pouso Novo, está com tudo pronto para a realização de sua 40ª Semana Farroupilha. A programação começa às 14h30min do sábado, dia 14 de setembro, com acendimento da Chama Crioula junto a sepultura de José Formenton, no cemitério de São José do Herval. Após o ato um grupo de cavaleiros leva a Chama Crioula até a Comunidade de Santo Antônio da Divisa onde, à noite será servido jantar para os cavaleiros e comitiva. No domingo, dia 15, a cavalgada segue no começo da manhã até o Galpão do CTG, em Pouso Novo, com recepção prevista para às 10h com entrega da Chama Crioula, celebração de missa crioula, seguida de almoço. À tarde ocorre domingueira com música ao vivo.

Durante a semana de 16 até 21 de setembro, o CTG realiza programação com jantas com comidas típicas, danças gauchescas e tertúlias em todas as noites com música ao vivo. Uma programação especial deverá ser realizada com jantar e fandango na noite de quinta-feira, dia 19, véspera do feriado do dia 20. O encerramento está previsto com jantar e fandango na noite de sábado, dia 21.

Cavalgada – O patrão do CTG, Renatinho Compagnoni, anunciou esta semana a participação de um grupo de cavaleiros do CTG Tropilhas da Serra na recepção de uma cavalgada que vem de Porto Alegre em direção a Soledade. O encontro acontece ao meio-dia de quinta-feira, dia 12, na Barra do Dudulha, na divisa de Pouso Novo com Progresso e Fontoura Xavier, onde existe um cemitério histórico, onde estão enterrados mortos durante o Combate do Fão durante a Revolução Constitucionalista ocorrido nos dias 12 e 13 de setembro de 1932.

