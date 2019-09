Esportes

O Campeonato Regional da Aslivata, Copa Certel/Sicredi, promovido pela Associação de Ligas do Vale do Taquari realizou no domingo, dia 15, os jogos da última rodada da fase de classificação da Série “A”. Pela Copinha foram realizados os jogos da 7ª rodada e pela categoria Veteranos ocorreram os jogos da 6ª rodada. Pela Série “A”, a surpresa foi a eliminação do Sete de Capitão, campeão de 2018. Rui Barbosa e Sete de São Caetano estão entre os 16 melhores. Na categoria de aspirantes, Sete, Rui Barbosa e Capitão classificaram-se.

Pela Série “A”, Sete de São Caetano jogou em seu gramado com o Flor de Maio de Venâncio Aires. A partida terminou com placar de 3 x 0 para o Flor de Maio. Com a melhor disciplina de todos os participantes da primeira fase, e matematicamente classificado, o Rui Barbosa jogou em Imigrante, onde perdeu por 1 x 0 para o Ecas. Com o resultado, o Ecas classificou-se ficando com a vaga de melhor quarto colocado. O Sete de Capitão jogou um tudo ou nada em Encantado diante do Ouro Verde. Em desvantagem na disciplina, o Sete precisava vencer para se classificar. Mesmo com a equipe descaracterizada, o time chegou a liderar a partida por 1 x 0, mas não resistiu à pressão do Ouro Verde que precisava, pelo menos, empatar para se classificar. O gol de empate com um pênalti.

A rodada foi concluída em Cruzeiro do Sul com Canarinho 6 x 0 Colorado; em Taquari, Taquariense 2 x 0 Assespe; em Costão/Estrela, Atlântico 1 x 0 Cruzeiro; em Venâncio Aires, Palanque 0 x 0 Estudiantes; em Mato Leitão, Fluminense 1 x 2 Rudibar; em Lajeado, Santo André 5 x 0 Imigrante e em Westfália, Juventude 1 x 2 Boavistense. Encerrada a primeira fase foram eliminados, Sete de Capitão, Estudiantes, Colorado e Imigrante.

Pela categoria de Aspirantes, jogaram Sete de São Caetano 1 x 0 Flor de Maio, Ecas 3 x 2 Rui Barbosa, Ouro Verde 5 x 0 Sete de Capitão, Canarinho 3 x 4 Colorado, Taquariense 2 x 2 Assespe, Atlântico 1 x 4 Cruzeiro, Palanque 1 x 4 Estudiantes, Fluminense 2 x 1 Rudibar, Santo André 5 x 2 Imigrante e Juventude 7 x 1 Boavistense. Nesta categoria foram eliminados Boavistense, Flor de Maio, Canarinho e Atlântico.

Pela Série “B” ou Copinha jogaram pela 7ª rodada, em Linha Germano/Teutônia, Atlético Gaúcho 2 x 2 Independente e União Germana 3 x 2 Brasil. Em Lajeado, jogaram Largados 5 x 0 Grêmio Beira do Rio e Guarani 1 x 1 Minuano.

A categoria Veteranos, teve pela 6ª rodada em Palmas/Encantado, União 3 x 0 Independente; em Taquari, Taquariense 2 x 2 Assespe; em Teutônia, Ribeirense 1 x 1 Concórdia; em Lajeado, Internacional 2 x 4 Cruzeiro e em Taquari, Pinheiros 0 x 1 Águia Azul.

Segunda fase começa domingo

Pela Série “A”, começa domingo a segunda fase com jogos eliminatórios de ida e volta. Pela categoria Titulares, o Rui Barbosa joga em Costão com o Atlântico e o Sete de São Caetano joga em Boa Vista do Sul com o Boavistense. O Atlântico e o Boavistense têm vantagem de jogar por dois empates. No caso de uma vitória para cada equipe a decisão vai direto para os pênaltis. A disciplina definiu o local da segunda partida.

Nos demais jogos, haverá, em Lajeado, Santo André x Ouro Verde; em Taquari, Taquariense x Ecas; em Venãncio Aires, Flor de Maio x Rudibar; em São Bento, Canarinho x Juventude de Wesfhália; em Mato Leitão, Fluminense x Assespe e em Vespasiano Corrêa, Cruzeiro x Palanque.

Pelos Aspirantes jogam, em Costão, Rui Barbosa x Sete de Capitão; em Boa Vista do Sul, Sete de São Caetano x Imigrante; em Lajeado, Santo André x Ouro Verde; em Taquari, Taquariense x Ecas; em Venâncio Aires, Rudibar x Estudiantes; em São Bento, Juventude x Colorado; em Mato Leitão, Fluminense x Assespe e em Vespasiano Corrêa, Cruzeiro x Palanque.

Pela Série “B” ou Copinha, ocorrem domingo os jogos da 8ª rodada, quando jogam em Cruzeiro do Sul, às 13h30min, Brasil x Atlético Gaúcho e às 15h30min, Independente x Alto Taquari. Em Canudos do Vale, jogam às 13h30min, Esperança x Guarani e às 15h30min, Minuano x Largados. Na chave do Esperança a liderança é do Guarani com 11p; Minuano 9p; Largados 8p; Esperança 6p e Grêmio com 1 ponto.

Veteranos – Nesta categoria haverá, domingo, três partidas pela penúltima rodada da primeira fase, onde jogam em Marques de Souza, Brasil x Estudiantes; em Cruzeiro do Sul, Independente x Pinheiros e em Venâncio Aires, Assespe x Concórdia.

Por daiane