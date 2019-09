Apartes

Foi renovado no mês de agosto o contrato de prestação de serviços da estação rodoviária de Arroio do Meio por mais 25 anos. Além de Arroio do Meio, outros 75 contratos de agências ou estações deverão ser renovados. Até o final do ano, segundo informa o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem – Daer – autarquia vinculada à Secretaria de Logística e Transportes entre novas concessões e renovações serão abertos 200 editais de licitações em municípios do interior gaúcho.

Menor fluxo

Enquanto em alguns municípios têm aumentado o fluxo de passageiros no transporte coletivo, em Arroio do Meio, o movimento está diminuindo. Eliane Tischer, responsável pela estação local, me disse que de 2015 para cá, a retração no número de passagens emitidas foi de 20%. A rodoviária emite em torno de 4,5 mil passagens por mês. “ São as pessoas mais idosas que preferem andar de ônibus, pela comodidade ou porque não dirigem. Aqui prevalece a cultura do carro particular para locomoção ao trabalho, lazer e compras”, disse. Outros fatores como custo da passagem, meios mais rápidos como combinação de caronas para viagens à capital, principalmente entre jovens que trabalham e estudam, estão contribuindo para que a redução na venda de passagens.

Construção de rodoviária nova saiu da agenda

Durante muitos anos, o sonho da construção de uma nova estação rodoviária esteve entre os planos de Sirilo Tischer (falecido há 16), pai de Eliane, atual dona da concessão. A pauta também fez parte da agenda de gestores nas décadas de 1980, 1990 e ainda em 2000. Entre os locais pesquisados, estava a área ao lado do Seminário Sagrado Coração de Jesus. Para Eliane, este projeto perdeu força em função dos investimentos que seriam muito altos se comparados ao atual cenário do movimento de transporte coletivo local.

Com a assinatura da renovação da concessão, algumas melhorias ( banheiro e fraldário) deverão ser feitas no prédio atual, na João Carlos Machado.

Eleições 2020

A atual presidente da Câmara, Adiles Meyer (MDB) pode ser candidata a vice. Tem uma ala do MDB que aposta no nome da vereadora.

Gente nova

Diante da impossibilidade de coligações para as eleições proporcionais, está aberto espaço para surgirem nomes novos na política. No ano passado houve uma grande renovação no Congresso, Senado e Assembleias, especialmente nos grandes centros. A expectativa é que esta onda de mudanças, com novas propostas, conceitos e jeito de fazer política também encoraje jovens ou adultos de pequenas cidades, a exemplo de Arroio do Meio. Caras dispostas a projetar e debater o futuro de Arroio do Meio com suas ideias, estudos, pesquisas e boa vontade. Sem antes, almejar meros cargos e salários.

Por daiane