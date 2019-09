O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

Foi concluída ontem à noite, com o Workshop Controles Financeiros, mais uma etapa do Programa Incentiva Arroio do Meio. A atividade ocorreu nas noites de quarta e quinta-feira, na Acisam e esteve sob coordenação da consultora do Sebrae, Maria Cristina Frosi.

A próxima etapa do programa será realizada, no dia 30, , com a palestra Marketing Digital – O segredo para o verdadeiro engajamento, com o consultor do Sebrae Marcos Tonin. O evento ocorre na Acisam, a partir das 19h30min e as inscrições já podem ser feitas na CDL ou pelos fones 3716-1892 e 98410-5584. O investimento para associado da CDL é de R$ 20 e, para não associados, R$ 40. Cliente Sicredi, associado a CDL ou não, ganha desconto de R$ 50%.

O Programa Incentiva Arroio do Meio é uma realização da CDL e conta com o apoio da Administração Municipal, Girando Sol e Sicredi.

Neste mês a CDL realiza mais dois eventos. O primeiro é o Mateando com a CDL, que ocorre no dia 25, das 12h às 13h30 na Rua de Eventos. No dia seguinte, 26, será realizada a 51ª edição do Café.com, na Acisam, a partir das 7h30min. No café, que é uma programação gratuita e exclusiva para os associados da entidade, irá palestrar a sócia da Conecta Educação Corporativa, Letícia de Quadros Marchese, com o tema Planeje hoje o rumo do seu negócio.

Letícia é consultora de empresas nas áreas de gestão, planejamento estratégico, plano de negócios, recursos humanos, implementação de ferramentas de gestão, treinamento e desenvolvimento corporativo. É formada em Administração pela UFSM, pós-graduada em Gestão Estratégica de Pessoas e em Docência do Ensino Profissional e mestre em Ambiente e Desenvolvimento. Possui mais de 20 anos de experiência profissional, onde atuou em grandes empresas como Sebrae, CIEE, Avipal/BRF, Senac. Auxiliou estas empresas a implementarem vários programas, projetos e ferramentas de gestão. Seu foco de atuação é auxiliar empresários e empreendedores a utilizarem as ferramentas de gestão e tornarem seus negócios mais competitivos.

O café.com é uma realização da CDL e conta com o apoio da Conecta Educação Corporativa, Girando Sol e Sicredi.

