Esportes

A Administração Municipal de Arroio do Meio realiza, através do Departamento de Esportes e a secretaria de Planejamento e em parceria com o Sport Clube Sete de Setembro, de São Caetano, uma programação cívica neste sábado, feriado de Independência do Brasil. Na oportunidade haverá a inauguração da obra de melhoria, modernização e ampliação do Ginásio Municipal de Esportes construido junto a sede do Sport Clube Sete de Setembro.

Toda a comunidade está convidada para participar da Hora Cívica, às 8h30min, no Sport Clube 7 de Setembro. Após solenidade, resgate do Passeio Ciclístico realizado nos anos 80 e 90 no Município em alusão ao feriado nacional, como forma de integrar famílias e comunidade com bicicletas enfeitadas. O passeio parte da sede do Sete em direção ao Passo do Corvo, com parada para hidratação na sociedade esportiva da comunidade, avançando pela estrada geral com retorno para o local da partida, onde haverá sorteio de brindes, escolha da bicicleta mais enfeitada e brincadeiras antigas para crianças. A atividade é livre de inscrição, voltada para praticantes e simpatizantes do ciclismo. Em caso de chuva o passeio será cancelado.

A solenidade de entrega da obra do ginásio ocorre às 11h30min. A obra, que foi iniciada pela empresa Gege Construções e concluída pela Toguse Construções, contratadas via processo licitatório, recebeu um investimento de R$ 365 mil, incluindo R$ 250 mil de emenda parlamentar do Deputado Federal Alceu Moreira, via Ministério do Esporte, somado à contrapartida de R$ 115 mil do Município. A obra contempla ampliação da quadra, melhorias, acabamentos e Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI), beneficiando as comunidades dos bairros São Caetano, Aimoré e Novo Horizonte. Após a solenidade, haverá almoço por adesão. Interessados devem entrar em contato com a diretoria.

Sete completa

87 anos

Considerado o clube mais antigo do futebol de Arroio do Meio, o Sport Clube Sete de Setembro de São Caetano, foi fundado no dia 7 de setembro de 1932, tendo como primeiro presidente José Arnold. O primeiro campo de futebol estava localizado no potreiro em terras de propriedade de Henrique Rahmeier, onde atualmente esta localizada a rua Osvaldo Fernando Endler. Nos anos 40, o Sete transferiu seu campo para as terras de Júlio Dietrich, área utilizada em 1997, para a construção do atual campo de futebol, acompanhado de novos vestiários e espaço para imprensa. O projeto, liderado pelo então presidente Dorneles Rosa Fiel (Pingo Rosa) com a participação entre outros de Ernani Loch, Laurindo Jung e Roni Lohmann, foi inaugurado em 1999.

O clube, que se identifica com as cores azul, vermelho e branco, começou a consagrar-se dentro de campo nos anos 50 e 60, pela sua participação em competições municipais e regionais, como em 1952, quando foi vice-campeão regional numa decisão com Putinga. Na era Aslivata, criada em 1985, o Sete foi vice em 1987, perdendo o título para o Gaúcho de Teutônia. Quatro anos depois perdeu a decisão e ficou como vice diante do Brasil de Marques de Souza. O terceiro vice-campeonato na Aslivata veio em 2007, numa decisão com o União de Carneiros.

O primeiro título municipal, já na era da Lafa, teria sido conquistado em 1967, numa decisão com o Palmense, em Palmas. O clube ainda foi campeão municipal em 1968, 1970, 1971, 1972, 1975, 1979, 2015 e 2018. Atletas que defenderam o Sete no passado destacam os títulos de 1976, contra o Travesseirense, em Travesseiro e em 1979, diante do Forquetense, em São Caetano. Os títulos mais recentes foram conquistados em 2015, diante do União de Arroio Grande e em 2018, na final com o Rui Barbosa, ambas em São Caetano. Na galeria de troféus, o clube guarda o troféu de campeão da Copa Integração, em 1999.

O Clube possui uma rica história dentro e fora de campo com a realização de memoráveis bailes de aniversário com escolha de rainhas e princesas. Dentro de campo ainda há recordações do clássico entre Sete e Clube Esportivo de Arroio do Meio nos anos 40 e 50, disputado no Estádio Municipal existente no potreiro dos Zimmermann, onde hoje está instalada a Área de Lazer. Quando este clássico acontecia, o domingo era considerado de festa em Arroio do Meio. Da mesma forma está viva na memória do clube o título perdido em 1966 para o São José de Coqueiro Baixo; em 1982, quando perdeu decisão nos pênaltis após a terceira partida para o Sete de Capitão em final do municipal disputada no estádio Florestal, em Lajeado e em 1988, perdeu municipal nas mesmas circunstâncias para o Esperança de Dona Rita, jogando no campo do União de Arroio Grande. Toda esta história do clube tem a passagem de nomes dentro e fora do campo com dirigentes e atletas que trataram e cuidaram do clube com muito amor, dedicação e carinho.

Por daiane