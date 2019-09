O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

Inspiradas pela frase de Clarice Lispector, “Tudo no mundo começou com um sim”, que também dá nome a coletânea com poesias, contos e crônicas, 20 escritoras do Vale do Taquari realizam na próxima terça, dia 17, o lançamento da obra, no Sesc de Lajeado. O início, com happy hour, está previsto para as 17h30m.

O livro traz 20 mulheres que têm alguma ligação com a escrita, entre elas, escritoras, jornalistas, professoras e profissionais de diferentes áreas, que amam a palavra. Cada autora contribuiu com até três textos, sendo que todos têm a frase em comum. O prefácio é assinado por Jandiro Adriano Koch.

A frase, que é a conexão entre elas, foi inspirada na literatura de Clarice Lispector, que escreveu: “Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história havia a pré-história da pré-história e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o quê, mas sei que o universo jamais começou”.

Por daiane