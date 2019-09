Apartes

Estamos vivendo um período de mudanças que afeta a vida das pessoas em grandes e pequenas cidades. O ciclo de transformações em curso exige, especialmente por parte de líderes políticos, sociais, culturais, ambientais, educacionais, empresariais, muita responsabilidade e avaliação honesta, para posterior engajamento e comprometimento na promoção de ações públicas que permitam o desenvolvimento social e econômico, tanto dos menos favorecidos, quanto daqueles que querem espaço e oportunidade para empreender.

De um modo geral, aqui em Arroio do Meio e região, estamos vivendo, há bastante tempo, uma fase de equilíbrio em termos de emprego e renda. No protagonismo desta economia estão centenas de pessoas inseridas nas indústrias, cooperativas, empreendimentos rurais, empresas de menor porte no setor de serviços, comércio e órgãos públicos.

Estar inserido numa economia estável, com acesso a uma boa educação, saúde básica, opções de lazer e cultura, contudo, não significa que podemos nos acomodar. Não vivemos numa ilha e como tudo muda rapidamente o que ocorre no outro lado do mundo, na capital do Estado ou em Brasília afeta a vida nos municípios, mesmo os melhor estruturados, o nos impõe permanente alerta e compromisso de fazer a nossa parte em casa, no trabalho e comunidade. Ao mesmo tempo nos credencia e habilita na busca de nossos direitos como cidadãos. Não queremos retroceder, mas sim avançar neste país de tantas riquezas e oportunidades, mas ainda carente de investimentos em educação, tecnologia e infraestrutura.

Por daiane