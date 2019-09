O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

Do sábado, dia 31, até a quarta-feira, dia 4, Arroio do Meio respirou arte, cultura e leitura de forma intensa, com a realização da CulturArte e 29ª Feira do Livro. O público que circulou pelo evento, formado por crianças, jovens e adultos, embarcou em uma viagem pelo mundo da literatura assim que pisava na Rua de Eventos. Desde a entrada, a Mostra Literária, produzida por alunos dos anos finais encantou e instigou visitantes a conhecerem as obras que inspiraram seus trabalhos.

E não ficou só ali. As atividades tomaram o interior do Clube Esportivo, com as bancas dos livros e a Praça Flores da Cunha, onde ocorreram oficinas diversas. A Feira do Livro contou com a participação de 20 editoras, oferecendo centenas de títulos em nove bancas ministradas por escolas do Município.

A solenidade de abertura do evento que, neste ano, teve o slogan Conexões pelas Artes, foi realizada no sábado, com a presença de autoridades e da comunidade. Na abertura, a Secretária de Educação e Cultura, Mara Betina Forneck, ressaltou a importância do envolvimento de todos para o sucesso do evento. “Se a gente se orgulha em dizer que temos a maior feira do livro comunitária da região, é porque contamos com o apoio das nossas escolas e comunidade, só temos a agradecer o empenho de todos”, disse Mara. O Prefeito Klaus Werner Schnack salientou que Arroio do Meio orgulha-se muito da sua cultura e da sua arte, agradeceu e parabenizou todos os envolvidos. “Tudo foi preparado com muito carinho. Que nós tenhamos a cultura e a leitura como pontos altos da Semana da Pátria”, destacou Schnack.

A presidente do Legislativo, Adiles Meyer ressaltou que, se já é a 29ª edição do evento, é porque, de fato, ele é um grande sucesso. “Todos estão de parabéns. É uma vitrine do trabalho que está sendo feito na educação no nosso município”, diz.

Após a cerimônia de abertura, ocorreu a primeira edição do Encontro de Instrumentistas Sons de Arroio do Meio, na Rua de Eventos, reunindo cerca de 120 músicos da Região numa apresentação que emocionou o público. No domingo, 1º de setembro, a peça teatral “As aventuras do fusca à vela” arrancou gargalhadas da comunidade que aproveitou o dia ensolarado para matear. A tarde também foi abrilhantada com as apresentações dos grupos do Núcleo Municipal de Cultura.

O evento seguiu até a quarta-feira, 4, com oficinas interativas, palestras, apresentações culturais e o 1º Seminário da Inovação, realizado na Associação Comercial, Industrial e de Serviços – Acisam, voltado para alunos dos anos finais e ensino médio, através do projeto Chuva de Ideias, realizado em parceria com os Grêmios Estudantis.

Por daiane