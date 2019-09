O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

O escritor santa-cruzense Marcio Vinicius Scheibler lançou recentemente a obra Família Ruppenthal: Rheinland-Pfalz/Rio Grande do Sul.

O livro apresenta a genealogia de diversos imigrantes da família Ruppenthal, que chegaram ao estado no século XIX. Nomes são apresentados desde o século XVI, com peculiaridades da vida dos ancestrais dos imigrantes, com informações sobre as cidades onde viveram, datas de nascimento, casamento e óbito, entre outros dados.

Além das informações pessoais, a obra conta um pouco da história das cidades de origem dos indivíduos expostos, bem como sua importância dentro da construção do Império Alemão e, posteriormente, a Alemanha.

O livro busca ainda, conforme sua sinopse, responder a questões como: por que os europeus vieram para o Brasil no século XIX? O que instigou essas pessoas a criarem coragem para atravessar o oceano e se estabelecer em uma terra desconhecida? Como se adaptaram?

A obra custa R$50, mais despesas de envio, e os interessados podem entrar em contato pelo fone 51 99873 9354 ou, pelo e-mail escritorscheibler@gmail.com.

Conheça mais sobre o autor

Marcio Vinicius Scheibler, 36 anos é servidor público municipal, graduado em Administração e pós-graduado em Gestão de Recursos Humanos. Ele também é autor das obras Cicatrizes de um segredo (2009), Irresistivelmente fatal (2010), Família Scheibler: da Boêmia para o Rio Grande do Sul (2016), e possui coautoria nas coletâneas Jogos Criminais 2 (2011) e Nem te conto volumes 1, 2 e 3 (2012, 2013 e 2014).

Por daiane