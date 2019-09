O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

É primavera. E os alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Guararapes, de Arroio do Meio, podem provar isso através da Ciência. De uso de uma estrutura nada complicada, montada no pátio, e com o conhecimento adquirido em sala de aula, foi desenvolvido na quarta-feira, dia 25, um relógio de sol.

A atividade ligada à área da Astronomia, teve como objetivo a medida do equinócio. Com uma haste afixada no chão, no pátio da escola, com o uso de barbantes para medir a posição da sombra do equipamento, conforme o sol se movia no céu, foi possível chegar à conclusões precisas como o meio-dia solar e a localização dos pontos cardeais. A marcação da sombra, no chão, era registrada a cada 30 minutos.

A atividade foi realizada pelas participantes do programa Ciências para Meninas, realizado pela Univates, sob a supervisão da professora de Física, Matemática e Química, da escola, Cristine Brauwers e da coordenadora do programa, Sônia Gonzatti.

Vanessa Kremer, 16 anos, da turma 2º A, é uma das estudantes que integra a iniciativa. “Dentro deste trabalho, nós desenvolvemos na escola, aquilo que aprendemos no Ciências para Meninas. Somos mediadoras”, explica. Desde que entrou para o programa, Vanessa diz ter ampliado muito seus conhecimentos e está animada. “Como o próprio objetivo dele diz, é uma área onde existem poucas mulheres em atuação e ele permite que, desde cedo, possamos nos inserir. É muito importante participarmos”, conclui.

As turmas foram conduzidas até o pátio para receber as explicações e conhecerem o experimento. Aprenderam, por exemplo, que o meio-dia solar identificado ali é diferente do mostrado no relógio. Em Arroio do Meio, o horário foi identificado às 12h23min. Conforme a professora Carine, o próximo passo será pintar os pontos cardeais no piso, onde foram feitas as marcas de Norte e Sul.

Tudo é Ciência

A coordenadora do projeto Ciências para Meninas da Univates, Sônia Gonzatti, explicou para as turmas o que estava sendo realizado no pátio. Ela abordou conceitos como o sistema de posicionamento global, a latitude, a longitude e como os resultados do experimento podem mudar conforme a estação do ano ou a posição em que se está no globo. “Astronomia não é só observar o céu à noite. O sol nasce e se põe no Leste e Oeste, somente nas datas de primavera e início de outono e, depois ele se desloca. Hoje, aqui, estamos trabalhando com Astronomia observacional”, ressalta. A coordenadora salienta que a proposta vai ao encontro da nova base curricular, que incentiva o exercício da autonomia entre os alunos, onde eles aprendem fazendo experimentos e praticando.

O que é o equinócio

Equinócio significa o momento exato que marca o início da Primavera ou do Outono, em que o sol incide com maior intensidade sobre as regiões que estão localizadas próximo à linha do Equador.

O termo tem origem na junção dos termos latinos aequus (igual) e nox (noite). Quando ocorre o equinócio, o dia e a noite têm igual duração (exatamente 12 horas).

Por daiane