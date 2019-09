Municípios

O CTG Tropilhas da Serra de Pouso Novo, encerra neste sábado, dia 21, os festejos de sua 40ª Semana Farroupilha. A programação que iniciou no sábado, dia 14, cultivou a tradição com homenagens, cavalgadas, missa crioula, jantares com pratos típicos e fandangos em todas as noites da semana, além de apresentações de danças com a invernada artística.

A largada dos festejos foi com o acendimento da Chama Crioula no Cemitério de São José do Herval, onde está sepultado José Formenton, homenageado da festa deste ano. De posse da centelha, um grupo com mais de 50 cavaleiros rumou até a comunidade de Santo Antônio da Divisa, onde houve jantar e pernoite. No início da manhã de domingo, dia 15, a cavalgada seguiu seu rumo até Pouso Novo. Antes de chegar ao Galpão do CTG, onde a comunidade aguardava, os cavaleiros deram uma volta pela cidade. Recepcionados em clima de festa, em meio a um foguetório, o som de gaitas puxou o canto “Hô de Casa”. Neste momento, o patrão, Renato Compagnoni e sua esposa Dilce, receberam a Chama Crioula junto com Lauri Formenton, filho do homenageado, depositando a centelha no altar improvisado sobre a escada de acesso ao CTG. Em seguida foi lida a biográfia de José Formenton, pela neta Romeica Paludo e feita a colocação dos lenços, um branco e um vermelho, na cruz por parte dos netos de Formenton, Luiz Ernesto e Júnior Paludo, simbolizando a paz entre Chimangos e Maragatos. O cerimonial continuou com missa crioula, celebrada pelo frei Renato Puhl. Ao meio-dia foi servido almoço e, à tarde, houve domingueira com o grupo Tranco Fandangueiro.

A festa continuou durante a semana com jantares em todas as noites, acompanhados de fandango com música ao vivo. Nesta sexta-feira, dia 20, será servido churrasco de cabrito a partir das 20h, seguido de fandango. O encerramento ocorre na noite deste sábado, dia 21, com churrasco de rês, seguido de fandango com os Irmãos Severgnini e grupo Tranco Fandangueiro.

Por daiane