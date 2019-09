Geral

O CTG Querência do Arroio do Meio encerra no feriado desta sexta-feira, dia 20, os seus festejos farroupilhas que tiveram como atrações solenidade com acendimento da Chama Crioula, desfile de cavalarianos, cavalgada da integração, almoços e jantares, festa dos associados, missa crioula, danças da invernada artística, apresentação de talentos, provas de laço e atividades escolares.

A primeira atividade foi registrada no dia 7, com uma cavalgada de Arroio do Meio até Forqueta, onde houve encontro com os cavaleiros do CTG Rincão das Coxilhas, de Teutônia, que haviam buscado a Chama Crioula em Marques de Souza. Na última sexta-feira foi a vez do CTG Querência abrir as suas porteiras para um jantar com costelão. Na manhã de sábado, um grupo de mais de 40 cavalarianos, com a participação do Piquete Tradição Crioula, de Capitão, realizou desfile pelas ruas da cidade. Eles seguiram pelo bairro São José até o CTG, onde prendas e peões acompanharam a solenidade de abertura da Semana Farroupilha com acendimento da chama crioula, entoação de hinos nacional e riograndense e pronunciamentos do patrão Loivo Führ, prefeito Klaus Schnack e prenda Anita Fontana. No domingo, dia 15, o CTG realizou a festa dos associados com missa crioula, almoço e apresentações da invernada artística. No decorrer da semana foram realizadas atividades com as escolas na terça-feira e na quarta-feira, dia 18, foi servido jantar com churrasco de ovelha e apresentação de talentos.

A programação do CTG Querência encerra nesta sexta-feira, dia 20, com a cavalgada da integração que começa às 8h no Travessão de Rui Barbosa até Dona Rita, São Caetano, bairro Aimoré, Centro e bairro São José, terminando no CTG. Ao meio-dia será servido almoço para os cavalarianos e extinção da Chama Crioula. Às 14h, haverá treino de tiro de laço no Parque de Rodeios.

Por daiane