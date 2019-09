Municípios

A Semana Farroupilha, maior festa do tradicionalismo gaúcho, teve um dia de comemoração no domingo, dia 15, no CTG Caminhos da Serra de Marques de Souza. A programação foi aberta com recepção e roda de chimarrão com a Ervateira Ximango, seguidas de missa crioula, celebrada pelo padre Laudenor Telöken. Ainda antes do meio dia teve apresentação da invernada artística do CTG, seguida do almoço dos associados. À tarde ocorreu a posse oficial da patronagem, descerramento da foto do ex-patrão Marcos de Souza e fala do atual patrão Karson Bruch. A festa seguiu com fandango animado pelo grupo Bate Casco.

A patronagem que assumiu a entidade, tem como patrão, Karson Bruch; 1º vice, Adolar Alves da Silva; 2º vice, Paulo Espich; 1ª Capataz das Pilchas, Fabiane Beatriz Bugs Bruch; vice, Luciane Simonetti; 1ª Capataz Escrevente, Édna Taís Kremer e vice, Mariela Hünnemeier. O Conselho Fiscal será formado por Alexandre Becker, Marli Busch Hofle e Betina Zuleica Mallmann Immich. Suplentes: Kurt Immich, Renan Becker e Gelson Sérgio Gross. Nos departamentos atuam como 1º Capataz Campeiro, Davi Musskopff; vice, Valmir Blatt; 1ª Capataz da Artística, Sandra Scherer; 1ª Capataz Cultural, Patrícia Agnete Arend de Castro; vice, Helena Marckmann; 1º Capataz de Esportes, Marco Aurélio Scheuermann; vice, Almir Kehl; 1º Capataz de Portaria, Marino da Costa; vice, Loreni da Silva Bruch; 1º Capataz de Divulgação, Antônio Valdeci da Silva; vice, Maurício Mertz; 1º Capataz da Juventude, Juliano Arnhold; 1º Capataz Social, Paulo Feil; vice, Carlos César Marques de Castro; 1º Capataz das Cavalgadas, Marcos de Souza; 1ª Capataz das Falas, Jéssica Maitê Scherer; vice, Jussara Alízia Seghetto Musskopff; 1ª Capataz da Cozinha, Márcia Regina Becker; vice, Keli Cristiane Meyer; 1º Capataz da Copa, Gilmar José Scherer; vice, Claudemir João Hofle; 1º Capataz da Churrasqueira, Sérgio Jossemar Rodrigues; vice, Roberto Luiz Willig; 1º Capataz de Patrimônio, José Otávio Henz e vice, Marlene Gisch Henz.

Por daiane