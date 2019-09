Geral

Os servidores que atuam na agência dos Correios de Arroio do Meio não aderiram e nem devem aderir à greve da categoria iniciada na terça-feira. De acordo com a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect), os trabalhadores reivindicam reajuste salarial com reposição da inflação (3,25%) e não querem cortes de direitos conquistados.

Segundo a Fentect, mesmo com a mediação já iniciada no TST, referente ao processo de negociação do Acordo Coletivo 2019/2020, a empresa deixou de receber os representantes dos trabalhadores. Para a entidade, a empresa não dá prejuízo e não depende de financiamento público. Os empregados também são contra a eventual privatização dos Correios.

Segundo os Correios, a paralisação é parcial. A empresa já montou um Plano de Continuidade de Negócios e as postagens e entregas, correspondências e encomendas Sedex e PAC continuarão sendo realizadas em todos os municípios. Já os serviços com hora marcada (Sedex 10, Sedex 12, Sedex Hoje) estão suspensos temporariamente. Em nota, a empresa afirma que está executando um plano de saneamento financeiro para garantir sua competitividade e sustentabilidade e vem tentando um acordo com os empregados dentro das condições possíveis considerando o prejuízo acumulado, atualmente na ordem de R$ 3 bilhões.

