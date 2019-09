Geral

Por cerca de uma hora, Letícia de Quadros Marchese, com 19 anos de experiência na área administrativa e gestão, pós graduada em gestão de pessoas e mestre em ambiente e desenvolvimento com atuação em empresas como a BRF, Senac, Sebrae, falou sobre a importância de cada empreendimento ter um planejamento estratégico, para garantir os rumos do negócio. Ela faz parte da empresa Conecta Educação Corporativa e foi convidada da CDL, na 51ª Edição do Café.com Saboreando Companheirismo e Conhecimento, na manhã de ontem. Um bom número de associados esteve presente ao evento realizado na sala da Acisam. O Café se tornou tradicional, pela oportunidade de trocar ideias e conhecimento, além de fortalecer laços de amizade entre associados, colaboradores, parceiros e convidados.

A palestrante convidou os presentes a refletir sobre a necessidade diária e permanente de olhar para a própria empresa em relação à sua posição com o público interno e externo. É preciso saber como estão se sentindo os colaboradores, como se comunicam com o público externo. É preciso ter uma visão clara do que pensam os clientes e fornecedores sobre a empresa, sobre o modo como ela se relaciona e vende seus produtos e serviços. Uma das formas para aprimorar este exercício é “ sair da caixa” ou seja ampliar relacionamentos, se conectar com outras empresas e instituições através das pessoas. Questionar e refletir sobre o que pode ser feito para melhorar a gestão e, ao encontrar soluções, não ter medo de colocá-las em prática. Para Letícia Marquese é preciso identificar os pontos fortes e fracos e atuar neste diagnóstico.

A consultora, que iniciou sua vida profissional muito cedo, destacou que além de ter um planejamento estratégico é preciso usar as estratégias corretas para chegar ao objetivo, o que implica em identificar detalhadamente os recursos disponíveis, reconhecer as possibilidades reais, antecipar tendências, estudar a concorrência, além de outras ações dependendo do tipo de negócio.

Para a palestrante, o planejamento da empresa também se torna cada vez mais importante diante de um mundo em transformações muito grandes. Já fazem parte da realidade, robôs cada vez mais evoluídos, turismo espacial, tele-entrega por drones, carros robotizados entre outras inovações. É preciso avaliar como a empresa vai se situar neste mercado em transformação, expôs.

Ao elaborar o Plano Estratégico, a base se forma também na missão, nos valores e na visão, disse Letícia que é natural de Dom Pedrito e que, ao longo da vida, se inspirou muito na mãe que foi professora e era dona de empresa. Estudou e desde cedo sabia o que queria. Ao chegar na região trabalhou na antiga Avipal, onde fez muitas amizades e foi consolidando sua vida profissional e familiar no Vale do Taquari.

Incentiva Arroio do Meio

Raquel Scheid, secretária executiva da CDL, aproveitou o encontro para falar da agenda de capacitações que está em andamento.

Os próximos eventos da agenda, que encerra nos dias 18 e 19 de novembro, podem ser conferidos abaixo.

No dia 30 de setembro: Palestra Marketing Digital – O segredo sobre o verdadeiro Engajamento, com o consultor Marcos Tonin. O evento ocorre as 19h30min, na Acisam com investimento de R$20 para associados e R$ 40 para não associados.

No dia 7 de outubro: Começa a Semana do Empreendedor. Será a 1ª Edição com palestra de abertura com Miriam Gassen. O evento ocorre as 19h30min na Acisam. A entrada é franca e no dia 9 de outubro será realizada a Rodada de Negócios das 13 às 18h. Mais informações podem ser obtidas pelo fones 3716-1892/ 98410-5584.

Por daiane