Geral

No domingo, dia 29, a Comunidade Católica de Dona Rita, Arroio do Meio, realiza sua tradicional festa comunitária, em honra ao padroeiro São Francisco de Assis. A programação inicia às 10h com missa. Ao meio-dia será servido almoço, com churrasco de carne de rês, de suíno e galeto, comidas quentes e saladas diversas. Às 14h ocorre o sorteio da rifa. Durante a tarde haverá animação com o musical Novo Mundo e pescarias com diversos brindes doados pelos associados.

A diretoria convida toda a comunidade a participar. O valor do cartão com almoço para não sócios é de R$ 25. Sócios em dia com suas obrigações têm almoço gratuito. A expectativa é de que mais de 450 pessoas prestigiem o evento.

Melhorias

Recentemente a diretoria esteve engajada em obras de modernização da churrasqueira, que conta com estrutura em inox, tijolos refratários e isolamento térmico, dos banheiros e lavabos, e implantação de fraldário, atendendo requisitos de acessibilidade e conforto, com destaque para o acabamento. O investimento foi de R$ 129 mil, financiados por associados, lojas de materiais de construção e com quantia em recursos próprios.

O presidente Rubino Bruxel revela que R$ 39 mil já foram quitados. A estimativa é de que o valor restante seja pago em três anos, com orçamento das anuidades dos 110 sócios, promoções e locações para eventos particulares. Para não sócios, o aluguel do salão é de 60% do salário mínimo, acrescidos de taxas de energia elétrica e gás e, para sócios 20%. A diretoria também presta serviços com equipe de buffet e copa.

Além das melhorias estruturais no salão, também foi ampliada a área de estacionamento, ao redor do cemitério e feita arborização com espécies nativas, tendo como intuito envolver os estudantes da escola com a natureza, com a apreciação de pitangas, butiás e outros frutos. A próxima obra prevista é a pavimentação do acesso ao cemitério.

Por daiane