O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

Um antigo sonho, aguardado há muito tempo, finalmente será colocado em prática em Arroio do Meio. A paixão pela literatura aproximou Nicole Höfle e Dinara Alba que desenvolvem, a partir de outubro, o Clube de Leitura aberto à comunidade.

A proposta é promover encontros periódicos para realizar a leitura de obras em voz alta e debater sobre as histórias e as percepções sobre elas. O primeiro está marcado para o dia 10 de outubro. Para participar não há limite de idade, basta apenas gostar de ler.

Nicole é graduada em Letras pela ULBRA e tem habilitação em Mediação de Leitura pela Universidade Aberta do Nordeste em parceria com a Fundação Demócrito Rocha. Dinara é graduada em Biblioteconomia pela UFRGS e atua na Biblioteca Municipal de Arroio do Meio. A realização do clube conta com a parceria do Município.

“O universo da leitura sempre foi muito forte para mim e sempre tive esse interesse, pela Biblioteca, de realizar essa iniciativa. Sinto que a criação do clube é um estímulo também para mim”, declara Dinara.

“O livro já muda você e, compartilhando, sempre fica marcado na vida do outro”, ressalta Nicole. Ela revela que a sugestão da primeira obra a ser lida veio após sua participação em um curso, realizado em Porto Alegre, sobre escrita criativa. “Soube que lá também estavam acontecendo encontros de um clube de leitura, onde liam Frankenstein, de Mary Shelley”, completa. O fato de como a obra foi concebida e de ter sido o primeiro livro escrito pela autora, que tornou-se um clássico mundial, também foi decisivo.

O Clube de Leitura de Arroio do Meio terá seus encontros, inicialmente, na Casa do Museu, enquanto que a Biblioteca Municipal passa por reformas. Os interessados podem fazer a inscrição por meio do evento criado no Facebook. O link está na página da biblioteca (@bibliotecaAM).

Conheça mais sobre a autora de Frankenstein

Mary Wollstonecraft Shelley nasceu em Londres, em 30 de agosto de 1797. Foi autora de contos, dramaturga, ensaísta e biógrafa, mas ganhou fama mundial por seu romance gótico, Frankenstein, ou O Moderno Prometeu (1818), que é também considerada a primeira obra de ficção científica da história.

O conto que deu origem, surgiu quando Mary Shelley, então com 19 anos e ainda com o nome de solteira, Mary Wollstonecraft Godwin, e seu futuro marido, Percy Bysshe Shelley, foram passar o verão à beira do Lago Léman, onde também se encontrava o amigo e escritor Lord Byron. Forçados a ficar confinados por vários dias em ambiente fechado, em virtude do clima, passavam o tempo lendo, uns para os outros, histórias de fantasmas.

Lord Byron propôs que escrevessem, cada um, uma história de horror. Mary concebeu então o conto sobre um estudante dando vida a uma criatura, que tornou-se a base da história de Frankenstein.

Por daiane