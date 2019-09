Geral

A Cooperativa de Eletrificação Certel anunciou recentemente a construção de uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH) junto ao rio Forqueta na localidade de Arroio Leite, em Pouso Novo. O projeto tem previsão de receber um investimento que pode chegar a R$ 50 milhões com a construção e instalação. Denominada de PCH Vale do Leite, o projeto previsão de entrar em operação em 2022, com capacidade de geração de energia para 18 mil pessoas. Durante sua construção oportunizará a criação de 100 empregos diretos e aproximadamente 80 indiretos.

Durante a última semana de agosto o prefeito Aloísio Brock, acompanhou equipes da Certel até o local da obra, com verificação da necessidade de investir em acessos. Na oportunidade, o prefeito salientou a importância do empreendimento para o município. “A Certel é uma das maiores Cooperativas de eletrificação do Estado, que muito colabora para o desenvolvimento do Vale do Taquari. A construção da PCH Vale do Leite vai aumentar a capacidade de geração de energia da Certel em 31%, o que representa uma garantia ainda maior de fornecimento de energia para os municípios, além de gerar retorno financeiro direto para Pouso Novo, através de impostos”, disse o prefeito Aloisio.

