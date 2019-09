Semana Farroupilha

Um grupo de pouco mais de 30 cavaleiros de 14 Piquetes e CTGs iniciaram na manhã de quarta-feira a 20ª Cavalgada Região dos Vales. A largada ocorreu no CTG Caminhos da Serra, em Marques de Souza e o encerramento será no domingo, dia 8, em Cotiporã, com trajeto de mais de 175 quilômetros. Depois de passar por Coqueiro Baixo e Nova Bréscia, o grupo chegou a Capitão, na manhã de quinta-feira, onde a recepção foi feita pelo CTG Capitão Ribeiro, com solenidade em frente à prefeitura, seguida de almoço no Parque de Eventos. O roteiro teve continuidade com passagem por Roca Sales, Muçum, Vespasiano Correa, Dois Lajeados e São Valentin. Como homenageados figuram os tradicionalistas Luiz Geremias e Oscar Zandavalli. Em Marques de Souza, durante a solenidade de abertura, fizeram uso da palavra o diretor de cavalgadas da 24ª, Davi Musskopf; patrão do CTG Caminhos da Serra, Karson Bruch; coordenador geral, Rosinei Lazari; Sargento Casagrande e o prefeito de Marques de Souza, Edmilson Dörr. Em Capitão, a Chama Crioula foi recebida pelo patrão, César Beneduzi e pelo prefeito Paulo César Scheid.

Por daiane