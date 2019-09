Municípios

A partir desta semana a população de Travesseiro poderá realizar a troca das notas fiscais do comércio local e de produtor rural, por cautelas das campanhas “Travesseiro dá Prêmios” e “Travesseiro Produzindo Mais”. O sorteio dos prêmios ocorre no dia 21 de dezembro, durante as festividades de final de ano.

A campanha “Travesseiro Produzindo Mais” é voltada aos produtores rurais, que terão direito a uma cautela a cada R$ 1 mil de vendas registradas no talão. Os prêmios serão uma moto Honda CG, cinco vales de R$ 1 mil, 10 vales de R$ 500 e 10 vales de R$ 300. O posto de troca de notas por cautelas para essa campanha fica junto a secretaria de Agricultura. Já a campanha “Travesseiro da Prêmios” distribui cautelas a cada R$ 50 em notas fiscais de compra no comércio, emitidas a partir de janeiro deste ano. Além da secretaria da Agricultura, a troca pode ser realizada no Cras e na Prefeitura. Serão sorteados 10 prêmios: 1º, um notebook; 2º, um ar-condicionado split; 3º, uma geladeira; 4º, um televisor; 5º, uma máquina de lavar roupas; 6º, uma bicicleta; 7º, um micro-ondas; 8º, um forno elétrico; 9º, um edredom; 10º, uma jarra elétrica.

Por daiane