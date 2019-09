Geral

Toda a comunidade está convidada a participar da manhã especial na Rua de Eventos neste sábado, 14, quando ocorre a comemoração ao 9º aniversário da Feira do Produtor e 32ª Campanha de Descarte Ambientalmente Correto Jogue Limpo com Arroio do Meio. A programação oficial inicia às 8h e segue até as 11h30min, lembrando que os produtos da Feira estarão disponíveis a partir das 7h, como ocorre todos os sábados.

A solenidade alusiva ao aniversário da Feira do Produtor será das 8h às 9h, com pronunciamentos oficiais e lançamento da quarta edição do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA. A manhã segue com mateada da ervateira Fonte do Mate, degustação de produtos coloniais fornecidos pelos feirantes, animação com músicos de Forqueta e Feira do Artesanato. Semanalmente, nove feirantes ofertam variedades em agroecologia e agroindústrias – verduras, frutas, legumes, ovos, melado e derivados, conservas, banha, defumados, salsichão, entre outros.

Simultaneamente, a equipe do Departamento do Meio Ambiente realiza a Campanha de Descarte na entrada da rua. Na oportunidade, poderão ser entregues eletroeletrônicos, sucatas, medicamentos vencidos, pilhas, baterias, papel, papelão, plástico, óleo de cozinha, lâmpadas fluorescentes (até cinco por pessoa), vidros de café e conserva, garrafas pet e latas de alumínio. A promoção é da Administração Municipal, por meio da secretaria da Agricultura e Departamento do Meio Ambiente, com apoio da Emater e feirantes.

