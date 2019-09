Geral

Na manhã de segunda-feira ocorreu o lançamento da 3ª edição do Encontro dos Amigos do Futebol em benefício da Associação dos Menores de Arroio do Meio (Amam), que está programado para o primeiro fim de semana de outubro.

O ato foi prestigiado pelo prefeito Klaus Werner Schnack, servidores públicos e líderes comunitários e acompanhado pela diretoria, funcionários e voluntários da entidade. A presidente Leda Poletto, convidou toda a sociedade para participar da programação e destacou que a entidade vem fazendo a diferença no amparo e inclusão social para crianças e adolescentes, ao longo de seus 49 anos de atuação.

Schnack destacou o reconhecimento da comunidade à importância do trabalho desenvolvido pela entidade nos 85 anos de Arroio do Meio, visto especialmente pelas pessoas que acompanham as ações e rotinas presencialmente. “Mostra como a sociedade local encontrou soluções próprias, muito antes de serem cobradas e formalizadas legalmente”, dimensiona.

A promoção, que tem como padrinho o empresário Ricardo Schroeder, radicado em Toledo, no Paraná, tem o objetivo de arrecadar recursos para a manutenção da entidade, que atende 86 alunos, entre seis e 14 anos no contraturno escolar e mantém 19 crianças, entre zero e 15 anos no abrigo. A ação deve reunir centenas de ex-jogadores de diversas cidades do RS, Paraná e Fortaleza.

O evento começa no dia 4 de outubro, às 19h, com recepção na Comunidade Católica Navegantes, no bairro Navegantes. Às 19h30min haverá apresentação dos alunos da Amam e, logo em seguida, às 20h, será servido jantar a base de galeto, massa e acompanhamentos.

No dia 5 de outubro, às 9h30min, haverá recepção no campo do Clube Esportivo Navegantes. Às 10h começa o torneiro com quatro equipes participantes: The Horse, Novatos e Veteranos do Mezzo e Amigos do Piá. Às 13h será servido churrasco com acompanhamentos no Salão da Comunidade Católica Navegantes.

O lucro angariado com a venda de cartões para jantar e almoço, que custam R$ 30 cada, será revertido em benefício da entidade, que sobrevive com auxílio da iniciativa público-privada.

Também haverá venda de artesanato e leilão de camisas oficiais do Internacional e do Grêmio. Em 2020, a Amam completa 50 anos de funcionamento.

Por daiane