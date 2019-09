Geral

Nesta semana a Administração de Arroio do Meio deu continuidade as audiências públicas com o objetivo de informar e integrar a comunidade na revisão dos Planos Diretores Municipais – Leis 3.288/2014 e 3.194/2013 – e criar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana.

Na reunião realizada em Linha 32, os moradores pediram a sequência do asfaltamento da estrada geral que vem de Rui Barbosa, melhorias no sinal de telefonia móvel e reparos nos educandários. Os escolhidos para integrar o Conselho Agropecuário de Picada Arroio do Meio foram Nilo Friedrich e José Valdir Schmidt. Em Linha 32 ficaram os mesmos.

No Guararapes, o encontro contou com alunos de três turmas dos terceiros anos e moradores do Centro. Como era um público diversificado, contou com reivindicações para todo o município. Como a continuidade do asfaltamento na ERS-482, recapeamentos nas ruas Presidente Vargas e Bela Vista, melhorias em calçadas, implantação de ciclofaixas, uma rota alternativa para travessia na rótula de acesso a cidade e melhor acessibilidade aos bairros, além de arborização, iluminação pública, lixeiras e saneamento na área central.

Representantes do educandário também pediram apoio público na regularização do PPPI e manutenção de convênios para uso institucional da Praça Flores da Cunha e Clube Esportivo Arroio do Meio. Na noite de ontem, após o fechamento desta edição, o encontro foi no Salão Santos Reis para moradores da Barra do Forqueta e bairro Medianeira.

Na segunda-feira, dia 30, 19h, haverá reunião na Emef Bela Vista. Na terça-feira, dia 1º, às 19h30min na Emef Duque de Caxias, em Arroio Grande. E na quinta-feira, dia 3, às 19h30min na Emef Itororó/ginásio envolvendo moradores Palmas, Bicudo e São Roque.

Por daiane