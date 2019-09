Política

A presidente do Legislativo arroio-meense, Adiles Meyer, foi confirmada como presidente do MDB, na convenção municipal, realizada no sábado, na Câmara de Vereadores. É a primeira vez que o MDB de Arroio do Meio elege uma mulher como presidente. Foram 79 votantes, sendo 76 favoráveis à chapa. Além da executiva, foi eleito o diretório, a comissão de ética e disciplina partidária, os delegados à convenção estadual e conselho fiscal. O mandato é de dois anos. A convenção contou com a presença do deputado estadual da sigla, Edson Brum.

Adiles frisou que a presidência do partido é um desafio, um compromisso e uma grande responsabilidade. Disse que a presidência veio ao natural e que vai continuar prezando pelo trabalho em equipe. “Vamos trabalhar juntos em prol da comunidade. Queremos dar continuidade a este belo trabalho que vem sendo feito em Arroio do Meio para que a comunidade continue tendo essa qualidade de vida”, destacou.

Em seu segundo mandato como vereadora, ocupa o cargo máximo do Legislativo pela segunda vez. Acredita que é preciso fazer com que as mulheres se interessem cada vez mais pela política e defende a igualdade e a boa convivência, que fortalecem o partido. “Não me sinto presidente das mulheres, mas de todos”.

Entre os desafios que Adiles terá pela frente estão as eleições municipais do ano que vem. No sábado, disse que o partido está unido. Ponderou que, em âmbito nacional, há um desgaste natural da sigla, mas que é preciso olhar e pensar em Arroio do Meio, no que vem sendo feito no município há várias gestões. “Queremos dar continuidade porque é visível como Arroio do Meio está evoluindo como um todo. Nossa qualidade de vida se destaca e muitas famílias vêm para o município por causa disso”.

Executiva 2019/2021

Presidente: Adiles Meyer; primeiro vice-presidente: Norberto Roque Dalpian; segundo vice-presidente: Marcelo Luis Schneider; secretário-geral: Ivan Batista Führ; secretário-adjunto: Carlos Henrique Meneghini; tesoureiro: Márcio Zimmer; primeiro vogal: Rodrigo Kreutz; segundo vogal: Paulo Roberto Heck; líder de bancada: Paulo Volk; primeiro suplente: César André Kortz; segundo suplente: Maria Helena Matte; terceiro suplente: Leandro Schuh e quarto suplente: Gustavo Zanotelli.

Por daiane