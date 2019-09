O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

A Secretaria de Educação e Cultura comunica que estão abertas as inscrições para interessados em participar do Programa de Alfabetização para Adultos. As aulas são gratuitas, realizadas em terças-feiras à tarde, das 13h30min às 16h30min, na sede temporária da Secretaria – Subsolo do Salão Paroquial, voltadas para adultos não alfabetizados.

A primeira aula foi realizada no último dia 10, quando a professora Raquel Rohenkhol iniciou o trabalho com o aluno José Gilberto Friedrich, 60 anos, morador do Loteamento Glória. O aposentado é incentivador do Programa, tendo procurado a Secretaria de Educação anteriormente, manifestando seu interesse pela alfabetização. Friedrich relatou situações de rotina, em que sente falta do domínio da leitura e da escrita para garantir sua independência. Mais informações pelo fone (51) 3716 2887, ou diretamente na Secretaria – rua São João, sala 145/Centro.

Educação para Jovens e Adultos

Outra oportunidade gratuita de ensino ofertada para jovens e adultos é a EJA, com aulas de segundas a quintas-feiras à noite, nas dependências da Escola Municipal de Ensino Fundamental Barra do Forqueta. Atualmente 36 alunos estão matriculados em duas turmas dos Anos Finais do Ensino Fundamental – 6º ao 9º. Além do Ensino, o Município disponibiliza transporte para os estudantes.

Por daiane