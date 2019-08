Dia dos Pais

O envolvimento social e comunitário, a valorização institucional, a estima pelo trabalho, a honestidade e a ética, são alguns dos exemplos que Mayara, 14 anos e Gabriela, 17 anos, procuram seguir inspirados no pai Orlando Ahne, comerciante de Travesseiro.

Sobrinho do político e veterinário Daniel Ahne, Orlando também se inspirou no tio e no pai, Aloísio. Participou da comissão emancipacionista, foi vereador por cinco mandatos, suplente em dois, secretário de Obras e Agricultura e atuou na diretoria do Clube Esportivo Travesseirense por 20 anos.

O protagonismo do pai fez com que as filhas tivessem orgulho dele e o sentimento é recíproco: “Com três semanas de vida, Gabriela já participava de um ato de diplomação na comunidade de Três Saltos. Quando era um toquinho de gente, mal sabia caminhar, perguntávamos: o que você quer ser quando crescer? Ela respondia: quero ser plefeita”, complementa Orlando. Aos seis anos de idade, a menina liderou a campanha de arrecadação para ser a boneca de uma festa. Na adolescência, foi vice-presidente do Grêmio Estudantil, líder de turma e atuante em atividades culturais e esportivas. Sempre acompanhou seu pai nos atos públicos, na Câmara de Vereadores e em eventos. Hoje, ela está convicta de que quer seguir a vida pública.

Apesar de ter optado por afastar-se da política, para dedicar-se à empresa, Orlando é um grande incentivador e conselheiro para que a filha siga a vocação. “A política permite construir amizades, conhecimento, envolvimento com líderes regionais e estaduais, participação em diversas iniciativas e abre horizontes. Os momentos negativos, são as decepções e retaliações, que fazem parte do amadurecimento e desenvolvimento pessoal, profissional, colaborativo e coletivo”, dimensiona.

Mayara também segue os passos da irmã no envolvimento social e comunitário. É integrante do Coral Novo Brilho, tendo a oportunidade de apresentar-se em diversas cidades da região e RS. Profissionalmente, ela sonha em atuar na área da saúde e também conta com o apoio do pai. O desempenho das duas nas olimpíadas estaduais de xadrez, conquistando diversos títulos, também é motivo de orgulho.

A família que se considera muito unida, ainda é integrada pela mãe Angélica e o namorado de Gabriela, Stevan Willig, morador de Linha Atalho, Marques de Souza.

Por daiane