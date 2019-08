Geral

Quatro tradicionalistas ligados ao CTG Caminhos da Serra, de Marques de Souza, partiram na manhã de quarta-feira para uma tropeada sobre os lombos de burros e mulas até a cidade de Tenente Portela, onde pretendem chegar até o dia 15 de agosto, cumprindo um trajeto de 390 quilômetros. A façanha, ou aventura, está sendo feita por Davi Musskopf e Marcelo Forster, ambos de Marques de Souza e Paulo Feil e Juarez Delazeri, de Travesseiro. A tropeada tem um itinerário previamente definido seguindo de Marques de Souza até Progresso e de lá com passagem pelos municípios de Boqueirão do Leão, Barros Cassal, Soledade, Espumoso, Tapera, Colorado, Lagoa Três Cantos, Pinheiro Marcado (Carazinho), Chapada, Palmeiras das Missões, Dois Irmãos das Missões, Miraguaí e Tenente Portela.

O grupo, que segue sem equipe de apoio, saiu com 10 animais, sendo quatro montados, três cargueiros que levam os equipamentos e mantimentos necessários durante o caminho, e outros três reservas que seguem amarrados um ao outro. O grupo deve percorrer em média pouco mais de 40 quilômetros por dia com paradas para almoço e cesteada e de noite para pouso em pontos estratégicos. Davi Musskopf, destaca que burros (machos) e as mulas (fêmeas) são mais resistentes que cavalos para percorrer trajetos mais longos. Disse que a caminhada faz lembrar o passado, quando as tropeadas levavam mercadorias em cargueiros até São Paulo.

A tropeada já faz parte dos festejos farroupilhas de 2019, que prevê o acendimento da Chama Crioula no dia 16 de agosto em Tenente Portela. Durante evento promovido pelo MTG, com a participação de representantes das 30 Regiões Tradicionalistas do Estado, será prestada homenagem para César Oliveira, escolhido como patrono dos festejos farroupilhas de 2019. O retorno começa no sábado, dia 17, pelo mesmo caminho da ida com chegada marcada para a tarde do dia 25 de agosto, em Marques de Souza. No retorno, o grupo vai estar acompanhado por cerca de 40 cavaleiros, integrantes da 24ª Região Tradicionalista com sede em Lajeado, que trazem a Chama Crioula para as comemorações farroupilhas nos CTGs da região.

Cavalgada – A tradicional cavalgada Região dos Vales, realizada anualmente com a participação de CTGs e piquetes da região, tem agendado para este ano o seu início no dia 3 de setembro, com solenidade no CTG Caminhos da Serra, em Marques de Souza. A cavalgada começa na manhã do dia 4, com previsão de passar pelo CTG Capitão Ribeiro, em Capitão, na manhã do dia 5 de setembro. O encerramento está previsto para o domingo, dia 0, na cidade de Cotiporã.

Por daiane