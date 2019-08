Esportes

O Clube Esportivo Travesseirense realizou no domingo, dia 28, a sua festa anual dos associados com assembleia e eleição da nova diretoria. A festa ainda teve almoço e música ao vivo com Sedenir Bruxel & Cia. O clube fundado em 1933, que possui um quadro social em torno de 250 associados, comemora em 2019 os seus 86 anos de fundação. Durante o evento o prefeito Genésio Hofstetter disse que a ideia é criar um Travesseiro grande. O presidente Marcos Rempel, acompanhou o discurso dizendo que o Travesseirense também quer ser cada vez maior. Marcos ainda agradeceu o apoio que teve em seu primeiro ano de presidência e desejou boas- vindas aos que estão entrando na nova diretoria.

Durante a festa, a diretoria fez uma exposição das contas do clube, que no período de agosto de 2018 e julho de 2019 realizou investimento de pouco mais de R$ 101,5 mil em suas dependências. Atualmente o clube possui um caixa com R$ 138 mil e um estoque de R$ 49,5 mil. Na eleição para a nova diretoria marcaram presença 154 associados com 152 votos favoráveis para a reeleição do presidente Marcos Rempel. Apenas um voto registrado contra e um voto anulado.

A nova diretoria é formada pelo presidente, Marcos Rempel; 1º vice, Paulo César Ahne; 2º vice, Gustavo Feil; tesoureiro, José Ademar Graff; vice, Luiz Both; secretária, Anelise Bruxel e vice, Tiago Weizenmann. O Conselho Fiscal é composto por Márcio Dewes, Pedro Dewes e Nelsi Weizenmann. Suplentes, Ernani de Potter, Leandro Höfle e Irno Hendges. O Conselho Deliberativo é formado por Márcio André Lansing, Adriano Arne e Juarez Bruismann.

O Clube Esportivo Travesseirense será palco de vários eventos sociais e esportivos ainda neste ano. O primeiro acontecimento será um torneio de canastra entre sócios ,previsto para iniciar na noite de 16 de agosto. Em setembro, no dia 14, está agendado baile dos 86 anos de fundação do clube com animação da banda Os Atuais. No dia 22 de setembro, festa de inauguração das obras de melhorias na Igreja Matriz Nossa Senhora da Purificação, numa promoção da Comunidade Católica de Travesseiro. No dia 6 de outubro, numa promoção do Clube Travesseirense, 2º Churrasco do Bufalo com apresentação e gravação do programa Canta Meu Povo da Rádio Liberal de Guaporé, seguido de show com o cantor Baitaca. Outra grande festa está prevista para dia 16 de novembro, com baile animado pela banda Passarela e show da banda Estrela Negra.

Por daiane