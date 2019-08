Esportes

O Campeonato Regional da Aslivata, Copa Certel/Sicredi, promovido pela Associação de Ligas do Vale do Taquari, realizou no domingo, dia 4, a primeira rodada. O certame reúne 20 equipes na Série “A”, 10 equipes na Série “B” e 13 equipes na categoria Veteranos. Na rodada de abertura, o Sete de Capitão empatou com o Atlântico de Costão. O Rui Barbosa não foi além de um empate com o Ecas e o Sete de São Caetano empatou sem gols em Venâncio Aires. Pela Série “B”, o Esperança-RB voltou com empate de Lajeado.

Pela Série “A”, o Rui Barbosa estreou em seu gramado com empate em 1 x 1 com o Ecas de Imigrante. O gol do Rui Barbosa foi marcado no primeiro tempo com Vito. O Ecas empatou aos 30min do seguindo tempo. Em campo, o Rui Barbosa apresentou alguns reforços de fora que juntam-se ao elenco de jogadores de Arroio do Meio.

O Sete de São Caetano foi até Linha Travessa/Venâncio Aires, onde empatou em 0 x 0 com o Flor de Maio. Com Sete reforços de fora, o Sete começou bem na partida mas, aos poucos, foi cedendo terreno, voltando a equilibrar o jogo durante a partida.

Em Capitão, o Sete, campeão de 2018, fez a estreia diante de sua torcida com um novo grupo de jogadores que ainda precisa de entrosamento. Na partida de domingo apenas empatou sem gols com o Atlântico de Costão/Estrela.

A rodada foi completada em Cruzeiro do Sul, com Canarinho 3 x 5 Taquariense; em Venâncio Aires, Assespe 2 x 2 Colorado de Taquari; em Encantado, Ouro Verde 1 x 1 Cruzeiro de Vespasiano; em Lajeado, Estudiantes 0 x 0 Palanque; em Bom Retiro do Sul, Rudibar 0 x 1 Fluminense de Mato Leitão; em Estrela, Imigrante 0 x 1 Santo André e em Boa Vista do Sul, Boavistense 4 x 2 Juventude de Berlin.

Pela categoria de Aspirantes, o Sete de São Caetano começou de pé direito com vitória de 2 x 0 sobre o Flor de Maio. Outro que começou bem foi o Sete de Capitão que venceu por 3 x 1 do Atlântico. O Rui Barbosa empatou em 1 x 1 com o Ecas. Os demais jogos tiveram Canarinho 3 x 0 Taquariense, Assespe 1 x 0 Colorado, Ouro Verde 2 x 2 Cruzeiro, Estudiantes 1 x 0 Palanque, Rudibar 3 x 1 Fluminense, Imigrante 0 x 2 Santo André e Boavistense 1 x 5 Juventude.

Série “B” – Pela Série “B” a 1ª rodada apresentou dois jogos no campo do Guarani do bairro Igrejinha/Lajeado, onde enfrentaram-se Minuano 0 x 0 Largados e Guarani 2 x 2 Esperança-RB. Os gols do Esperança foram marcados por Matias e Rodrigo. Outros dois jogos ocorreram no campo do Alto Taquari de São Jacó/Teutônia, onde jogaram Atlético Gaúcho 3 x 0 União Germana e Alto Taquari 1 x 3 Brasil.

Veteranos – A categoria de Veteranos que realiza seus jogos aos domingos pela manhã, teve em Roca Sales, Concórdia 2 x 1 União de Palmas; em Lajeado, Estudiantes 1 x 0 Assespe; em Teutônia, Juventude 2 x 0 Taquariense e em Santa Clara do Sul, Cruzeiro 3 x 1 Independente.

Domingo tem clássico em São Caetano

Domingo, dia 11, ocorrem os jogos da 2ª rodada. Pela categoria de Titulares, tem em São Caetano o clássico entre o Sete e o Rui Barbosa. Nos demais jogos, em Taquari, Colorado x Canarinho; em Venâncio Aires, Assespe x Taquariense; em Imigrante, Ecas x Flor de Maio; em Venâncio Aires, Palanque x Rudibar; em Mato Leitão, Fluminense x Estudiantes; em Wesfália, Juventude x Santo André e, em Estrela, Imigrante x Boavistense.

Pela Série “B” ocorrem jogos em dois campos. Em Bom Retiro do Sul, jogam às 13h30min, Esperança-RB x Grêmio Beira do Rio e às 15h30min, Largados x Guarani. Em Alto Conventos, jogam às 13h30min, Independente x Alto Taquari e às 15h30min, Brasil x Atlético Gaúcho.

Pela categoria de Veteranos, haverá folga neste domingo. Na 2ª rodada jogam no sábado, dia 17, em Taquari, Taquariense x Pinheiros. No domingo, dia 18, jogam em Marques de Souza, Brasil x Internacional; em Palmas/Encantado, União x Águia Azul; em Teutônia, Ribeirense x Assespe; em Cruzeiro do Sul, Independente x Estudiantes e em Santa Clara do Sul, Cruzeiro x Juventude da Franck.

Por daiane