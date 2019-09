Esportes

Teve continuidade na noite do último sábado, o Campeonato de Futsal de Pouso Novo, promovido pela Administração Municipal dentro dos festejos do 31º aniversário do município. Os jogos são realizados no Ginásio Municipal de Esportes Nelso Dall’Agnol, que passou por uma reformulação. No sábado jogaram pela fase de quartas de final da categoria Força Livre, Manchester 3 x 8 Marvados II, Nova Aliança 6 x 0 Lá Máfia, Marvados I 4 x 3 Avenida e Vitória 3 x 4 Burro Morto.

O certame continua neste sábado, dia 31, com os jogos semifinais. Os jogos iniciam às 19h30min com Risca Faca x Realmatismo (Veteranos), Marvados II x Nova Aliança (Livre), Os Renegados x Quase Parando (Veteranos) e Marvados I x Burro Morto.

Por daiane