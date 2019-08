Municípios

A secretaria da Saúde de Pouso Novo convocou na sexta-feira, dia 9, as primeiras 20 mulheres que aguardavam para fazer o exame de mamografia. Os procedimentos são realizados de forma gratuita. Segundo o secretário da Saúde, Jacir Seibel, a medida se deve às dificuldades que as pacientes enfrentam no Sistema Único de Saúde (SUS). “Decidimos oferecer o exame na Unidade Básica de Saúde com aporte financeiro do Município, sem aguardar o SUS. Muitas mulheres aguardavam um tempo considerável pelo exame e como o câncer de mama é uma doença grave, o diagnóstico deve ser precoce, para facilitar o tratamento. Nossa intenção é zerar a fila de espera, para isto estamos antecipando esta campanha, que inicialmente estava previstas para outubro,” disse Jacir.

O prefeito Aloísio Brock, salienta que a medida foi possível devido as emendas parlamentares destinadas por deputados federais. “Nos últimos dois anos, Pouso Novo foi contemplado com várias emendas parlamentares de deputados federais, algumas destinadas a saúde, o que permitiu custear grande parte dos serviços oferecidos e manter nossa Unidade Básica de Saúde prestando um ótimo atendimento.” O secretário Jacir, disse que nos próximos dias, mais mulheres deverão ser chamadas para fazer o exame de mamografia e, segundo a secretaria da Saúde, outros exames deverão ser oferecidos diretamente pelo Município, sem custos para a população.

Por daiane