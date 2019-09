Futebol

O Campeonato Regional da Aslivata, Copa Certel/Sicredi, promovido pela Associação de Ligas do Vale do Taquari realizou no domingo, dia 25, os jogos da 4ª rodada da Série “A” com jogos pelas categorias Titulares e Aspirantes e a 3ª rodada da categoria Veteranos. Para o Rui Barbosa, que venceu do Flor de Maio, a partida representou a abertura do returno. Para o Sete de São Caetano, que empatou em Imigrante e o Sete de Capitão, que venceu do Ouro Verde, representou o fechamento do primeiro turno da primeira fase. Pela Série “B”, o Esperança volta a campo no próximo domingo e pelos Veteranos, o Brasil trouxe três pontos de Taquari.

Pela Série “A”, teve, em Rui Barbosa, a vitória do Rui Barbosa por 1 x 0 diante do Flor de Maio de Venâncio Aires. O gol foi marcado pelo atacante Vito, no primeiro tempo. O resultado trouxe tranquilidade para o Rui Barbosa, que em seus três jogos anteriores ainda não tinha vencido.

O Sete de São Caetano, jogando em Imigrante, encerrou o primeiro turno com empate sem gols com o Ecas. Mesmo sendo envolvido durante a maior parte do primeiro tempo, o Sete melhorou no segundo tempo. O empate pode ser considerado um bom resultado. A equipe se mantém invicta com uma vitória e dois empates, somando cinco pontos ganhos em três partidas. Sua defesa ainda não sofreu gols.

Em Capitão, o Sete respirou de forma aliviada com uma vitória de 2 x 1 diante do Ouro Verde de Encantado. As duas equipes estavam com apenas um ponto ganho. Para o Sete não havia outro resultado que pudesse interessar, a não ser a vitória, que começou a ser construída ainda no primeiro tempo, quando a equipe abriu 2 x 0 no placar com gols de Diego, cobrando pênalti, e Leonardo. No segundo tempo o Sete sofreu pressão do adversário que chegou a descontar o placar que terminou com 2 x 1 para o Sete de Capitão.

A rodada foi concluída em Taquari, com Taquariense 2 x 1 Colorado; em Vespasiano Correa, Cruzeiro 1 x 0 Atlântico; em Lajeado, Estudiantes 3 x 1 Rudibar; em Venâncio Aires, Palanque 0 x 0 Fluminense; em Lajeado, Santo André 1 x 1 Juventude Berlim e em Boa Vista do Sul, Boavistense 2 x 0 Imigrante de Estrela.

Pela categoria Aspirantes, o Rui Barbosa, jogando em seu gramado, aplicou goleada de 4 x 0 no Flor de Maio de Venâncio Aires. Em Capitão, o Sete perdeu por 3 x 0 para o Ouro Verde de Encantado. Em Imigrante, Ecas e Sete de São Caetano empataram em 0 x 0. O Rui Barbosa é líder de chave com 10 pontos ganhos. O Sete de São Caetano tem 4 pontos.

A rodada completou-se com Taquariense 1 x 1 Colorado, Cruzeiro 2 x 1 Atlântico, Estudiantes 4 x 1 Rudibar, Palanque 2 x 0 Fluminense, Santo André 1 x 0 Juventude Berlim e Boavistense 3 x 5 Imigrante de Estrela.

Série “B” – Pela Série “B” ou Copinha, jogaram no domingo, dia 25, no campo do Atlético Gaúcho, em Teutônia, União Germana 1 x 4 Brasil e Atlético Gaúcho 3 x 2 Independente. Em Bom Retiro, no campo do Rudibar, jogaram Guarani 2 x 0 Minuano e Grêmio Beira do Rio 1 x 4 Largados.

Veteranos – A categoria Veteranos teve os jogos da 3ª rodada. O Brasil de Marques de Souza jogou em Taquari, onde venceu por 3 x 1 do Taquariense. A rodada ainda teve Estudiantes 2 x 1 Pinheiros, Internacional 3 x 2 Concórdia, Juventude da Frank 0 x 0 Ribeirense e Águia Azul 0 x 1 Independente.

Domingo tem clássico em Rui Barbosa

O Campeonato Regional da Aslivata continua domingo, dia 1º de setembro. Pela Série “A”, terá clássico em Rui Barbosa entre o Rui Barbosa e o Sete de São Caetano. O Sete de Capitão joga em Capitão com o Cruzeiro de Vespasiano Corrêa.

A rodada também apresenta em Venâncio Aires, Assespe x Colorado; em Taquari, Taquariense x Canarinho; em Venâncio Aires, Flor de Maio x Ecas; em Encantado, Ouro Verde x Atlântico; em Lajeado, Estudiantes x Fluminense; em Bom Retiro do Sul, Rudibar x Palanque; em Estrela, Imigrante x Juventude de Berlim e em Boa Vista do Sul, Boavistense x Santo André.

Série “B” ou Copinha – Nesta categoria, o Esperança de Rui Barbosa joga em Canudos do Vale com o Largados de Bom Retiro do Sul. A partida ocorre às 13h30min. Também em Canudos jogam, às 15h30min, Minuano x Grêmio Beira do Rio. No campo do União de Linha Germana jogam, às 13h30min, Brasil x Independente e, às 15h30min, União da Germana x Alto Taquari.

Veteranos – Pela categoria Veteranos terá domingo, dia 1º de setembro, em Roca Sales, Concórdia x Brasil de Marques de Souza; em Lajeado, Estudiantes x União de Palmas; em Teutônia, Ribeirense x Internacional; em Venâncio Aires, Assespe x Cruzeiro e em Teutônia, Águia Azul x Juventude da Frank.

Por daiane