Futsal

O Campeonato de Futsal de Pouso Novo, promovido pela Administração Municipal dentro dos festejos do 31º aniversário do município, deverá ficar mais um final de semana sem futebol. O torneio continuará normalmente no final de semana do dia 24. Os jogos foram interrompidos para a realização de obras de melhorias no Ginásio Municipal de Esportes Nelso Dall’Agnol. Na retomada a primeira rodada indica jogos pela Força Livre, reunindo Manchester x Marvados II, Nova Aliança x Lá Máfia, Marvados I x Avenida e Vitória x Burro Morto. Esta rodada vai definir os quatro semifinalistas desta categoria. A rodada começa às 18h com jogo festivo de Sub-17. Os jogos do campeonato começam às 19h.

Por daiane