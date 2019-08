Outros esportes

O 6º Campeonato Regional de Bolão promovido pela Associação de Bolão dos Vales (Abovales) apresentou dois jogos para os grupos de Arroio do Meio nesta semana. Na segunda-feira, dia 29, jogaram no Clube dos 15, em Lajeado, Bem Casados x União de Casais (Casais) e na quinta-feira, dia 1º, no PA-Rural, Cafonas x Adão e Eva (Casais).

Na próxima semana teremos quatro jogos com grupos de Arroio do Meio. Na terça-feira, dia 6, jogam no Clube dos 15, em Lajeado, Elite x União (Masculino) e no PA-Rural, Flor de Liz x Esmeraldas (Feminino); na quarta-feira, dia 7, jogam no PA-Rural, Reunidos x Elite (Masculino) e no dia 09, no PA-Rural, 11 de Abril//1º de Maio x XV de Novembro (Masculino).

Por daiane