Futebol

Tem início marcado para domingo, dia 04, o Campeonato Regional da Aslivata, Copa Certel/Sicredi, promovido pela Associação de Ligas do Vale do Taquari. A competição reúne jogos nas categorias da Série “A”, Série “B” ou Copinha e Veteranos, que realiza seus jogos nos domingos de manhã. Nas três categorias participam 43 clubes de 20 municípios da região. A primeira rodada terá 18 partidas. Os jogos dos aspirantes começam às 13h30min e os dos titulares, às 15h30min.

Pela Série “A”, jogam na primeira rodada em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Ecas; em Venâncio Aires, Flor de Maio x Sete de São Caetano; em Capitão, Sete x Atlântico; em Cruzeiro do Sul, Canarinho x Taquariense; em Taquari, Colorado x Assespe; em Encantado, Ouro Verde x Cruzeiro de Vespasiano; em Lajeado, Estudiantes x Palanque; em Bom Retiro do Sul, Rudibar x Fluminense de Mato Leitão; em Estrela, Imigrante x Santo André e em Boa Vista do Sul, Boavistense x Juventude de Berlin. O clássico do primeiro turno entre Sete de São Caetano e Rui Barbosa está previsto para a segunda rodada, no dia 11, no campo do Sete.

Nesta categoria disputam 20 clubes de 14 municípios, que estão divididos em cinco chaves de quatro clubes. Na Chave “A” jogam Assespe de Venâncio Aires, Canarinho de Cruzeiro do Sul, Taquariense e Colorado de Taquari. Na Chave “B”, Rui Barbosa e Sete de São Caetano, Flor de Maio de Venâncio Aires e Ecas de Imigrante. Na Chave “C”, Sete de Capitão, Cruzeiro de Vespasiano Correa, Atlântico de Costão/Estrela e o Ouro Verde de Encantado. Na chave “D”, Estudiantes de Conventos, Fluminense de Mato Leitão, Rudibar de Bom Retiro do Sul e Palanque de Venâncio Aires e na Chave E”, Juventude de Berlin, Boavistense de Boa Vista do Sul, Imigrante de Estrela e o União Santo André de Lajeado. Na primeira fase jogam todos contra todos dentro da chave em turno e returno, classificando os três primeiros de cada, mais o quarto melhor colocado.

Copinha ou Série “B” – Nesta categoria, haverá a participação de 10 clubes de seis municípios que estão divididos em duas chaves de cinco clubes. Na chave “A” jogam Alto Taquari, União da Germana e Atlético Gaúcho, de Teutônia, Independente de Cruzeiro do Sul e o Brasil de Alto Conventos. Na chave “B” estão o Esperança de Rui Barbosa, Largados e Grêmio Beira do Rio, de Bom Retiro do Sul, Minuano de Canudos do Vale e Guarani do Igrejinha, de Lajeado. A primeira fase a disputa é em turno e returno dentro da chave, classificando-se dois times de cada para Série Ouro e outras duas equipes de cada para a Série Prata. A disputa ocorre em categoria única com jogos em rodadas duplas. Cada clube terá duas rodadas em seu campo.

A 1ª apresenta jogos no campo do Alto Taquari de São Jacó/Teutônia, onde enfrentam-se às 13h30min, Atlético Gaúcho x União Germana e, às 15h30min, Alto Taquari x Brasil. Outros dois jogos ocorrem no campo do Guarani do bairro Igrejinha/Lajeado, às 13h30min, com Minuano x Largados e, às 15h30min, Guarani x Esperança-RB. O Esperança de Rui Barbosa recebe os primeiros jogos em seu campo na 3ª rodada, no dia 18 de agosto.

Categoria de Veteranos – Nesta categoria a primeira rodada terá em Roca Sales, Concórdia x União de Palmas; em Lajeado, Estudiantes x Assespe; em Teutônia, Juventude x Taquariense e em Santa Clara do Sul, Cruzeiro x Independente. O Brasil de Marques de Souza folga na 1ª rodada. Na 2ª rodada o Brasil joga em seu gramado com o Internacional de Conservas e o União, joga em Palmas com o Águia Azul.

A competição tem confirmadas 13 equipes de 10 municípios com a participação do Brasil de Marques de Souza, União de Palmas/Encantado, Assespe de Venâncio Aires, Estudiantes de Conventos, Internacional de Conservas, Juventude da Frank e Ribeirense, de Teutônia, Águia Azul de Fazenda Vilanova, Cruzeiro de Santa Clara do Sul, Independente de Cruzeiro do Sul, Concórdia de Roca Sales, Pinheiros e Taquariense, de Taquari.

Contratações – As equipes que entram em campo neste domingo, apresentam muitas novidades em seus elencos em relação ao último municipal, além dos reforços que vêm de outras regiões. O Rui Barbosa acertou com Edinho, Lucas Jungkenn, Cacetinho, Ninho, Júlio Immich, Mica, Segatto, Djeison e Djeferson Bruxel, Mariano, João Pedro, Kica, Dutra e o goleiro Tafarel. Estivem Klauck e Lucas Petry jogam no time de aspirantes. O Sete tem em seu elenco, jogadores locais como o goleiro Mamute e Everton, zagueiros Luiz Kunz, Edu Endler, Pastel, mais Rafa Hammes, Cigano, Léo Santa Rosa, Polenta, Lucas Bauer, João Plínio, Caio, Daia, Lucas Neves, Teta, Odair Zanella e Andrei Träsel. Mauro Weizenmann, destaque do Forquetense joga no Esperança-RB e Diogo Rozetti, destaque do Esperança-RB vai para o Estudiantes de Conventos. O Sete de Capitão, que será treinado por Arlei Heflinger e o auxiliar Foguinho, tem em seu elenco Eduard Golzer, que defendeu o Forquetense no último municipal de Arroio do Meio, Marlon, Marcelo, Pelego, Tadeu Manini e Éder, entre outros como pratas da casa, mais reforços do Vale dos Sinos. Nenhum dos campeões de 2018 vai participar da equipe do Sete.

Por daiane