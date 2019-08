Futebol

O Clube Esportivo Lajeadense não foi feliz em sua segunda participação na Copa Seu Verardi, promovida pela Federação Gaúcha de Futebol. Jogando no último domingo em Caxias do Sul a equipe, comandada por Eduardo Costa, perdeu por 4 x 2 para o Caxias. O Lajeadense saiu na frente no marcador com gol de Wallace cobrando pênalti. Ainda no primeiro tempo, o Caxias virou o jogo para 2 x 1. No segundo tempo, o Lajeadense sofreu mais dois gols. Somente nos descontos, Wallace voltou a marcar para o Lajeadense. O técnico disse, no final da partida, que a equipe ainda precisa de mais “malandragem” em campo. “O grupo cometeu alguns erros que foram determinantes para a derrota para o Caxias”, avaliou o comandante.

O próximo compromisso do Lajeadense ocorre dia 1º de setembro, quando joga em Lajeado com o Avenida de Santa Cruz do Sul. A preparação para a partida começou na terça-feira. Um desfalque é certo, com a expulsão do zagueiro Guilherme Olavo. O primeiro turno será fechado no dia 8 de setembro, quando o time volta a jogar em Lajeado com o São José de Porto Alegre. O torneio conta com a participação de 20 clubes. O Lajeadense integra a chave “C”, onde na primeira fase as equipes jogam todas contra todas em turno e returno, classificando as quatro primeiras.

Por daiane