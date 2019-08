Obras

Na manhã de quarta-feira, dia 14, o poder público de Arroio do Meio, realizou uma visitação às obras públicas em andamento em diversos pontos do município. A caravana contou com a presença do prefeito, Klaus Werner Schanck, vice, Eluise Hammes, secretário de Obras, Paulo Roberto Heck, coordenador do Planejamento, Fernando Enéias Bruxel, presidente do Legislativo, Adiles Meyer, os vereadores Marcelo Schneider e Paulo Volk (MDB), engenheiros, arquitetos e servidores em geral.

A intenção dos gestores é integrar os funcionários responsáveis pelos serviços internos, que abrangem protocolo, elaboração de projetos e outros trâmites administrativos, ao andamento da parte prática, para que todos tenham a noção do município e da importância de suas ações no atendimento das demandas da comunidade.

A primeira visita foi às reformas na Secretaria de Educação e Cultura, que preveem melhorias e revitalização no prédio da antiga Escola Cenecista, que abriga a secretaria há mais de uma década. O investimento é superior a R$ 180 mil, proveniente de recursos próprios do município, sendo que parte do valor será abatido do aluguel pago a CNEC, proprietária do imóvel, que custa ao município R$ 12 mil por mês.

A obra executada pela empresa Conzatti Engenharia Eirelli contempla troca do forro e do piso, parte elétrica, pintura total e construção de um banheiro externo com acessibilidade junto à praça lateral, onde também foi instalado um balanço para crianças com deficiência física, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (Comdica).

Conforme Schnack, em breve o estacionamento de motos também deve receber estrutura coberta para que motociclistas possam tirar e colocar a capa de chuva. Ao lado, deve ser implantada a Casa do Turista e do Artesão.

Em seguida, foi feita rápida passagem na obra de recuperação da calçada e recuo para nova parada de ônibus na Escola Estadual Guararapes.

No Posto de Saúde Central ,estão em andamento as adequações que visam ampliar a qualidade do atendimento, proporcionando mais conforto e, principalmente, mais privacidade para o cidadão. O investimento é superior a R$ 210 mil e inclui ampliação de 99,42m² na área coberta, que abrigava a garagem e viabilizará uma nova farmácia, sala de recepção/atendimento e vaga de garagem para embarque e desembarque dos pacientes; modernização da parte interna do posto, incluindo reforma com acessibilidade da parte térrea – que concentrará todos os atendimentos à comunidade – troca de pisos, pintura, cobertura da área do pátio interno, reformulação das salas e novo sistema de tratamento de esgoto subterrâneo. Uma das preocupações foi a relocação da sala de vacinas para a entrada, para que recém-nascidos, com baixa imunidade, não precisem entrar na parte interna do posto, onde passarão a ocorrer exames e procedimentos, além de guichês para triagem individualizada. Lembrando que só na farmácia ocorrem, em média, 700 atendimentos semanais. Não havia divisão física entre os setores.

Também na área da Saúde, está em fase de conclusão o prédio da ESF Bela Vista, que inclui a construção de 141,86m², somada à infraestrutura executada no início dos anos 2000, totalizando 328,87m² de área construída. O investimento é de R$ 240 mil. A ampliação contempla hall de entrada pela rua principal, sala multiuso, almoxarifado, copa, vestiários e sala de secretaria. A execução está a cargo da empresa Companor Construções Ltda, contratada via processo licitatório. Nas imediações da ESF será construída uma área de lazer, em terreno desapropriado recentemente, que irá interligar a parte antiga do bairro aos novos loteamentos, com caminhódromos para pedestre e ciclovia.

Schnack destacou a implantação da Gestão Plena do Sistema de Saúde, modelo preconizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) como forma de descentralização da regulação, controle, fiscalização e implantação das políticas públicas de saúde, viabilizada por um crédito especial de R$ 3,3 milhões aprovado pela Câmara de Vereadores, em maio. A medida permite mais autonomia nas negociações e controle do gerenciamento, em exames, procedimentos, além de reorganizar contratos com instituições clínicas e hospitalares.

Avançar Cidades – Mobilidade Urbana

Na área de obras de infraestrutura e mobilidade urbana, foram visitadas pavimentações associativas e comunitárias, por contribuição de melhoria, além de vias que serão contempladas pelos Programas Avançar Cidades e Passo à Frente, e realizações com emendas parlamentares.

O prefeito Schnack ressaltou a importância deste tipo de obra para a qualidade de vida dos munícipes. Como exemplo inicial mostrou a transformação da rua Tiradentes, no bairro Navegantes, que não era pavimentada, não possuía calçadas e onde o descarte irregular de lixo, entulhos e outros materiais era recorrente. “As obras ainda estimulam os moradores a realizarem melhorias em seus imóveis”, constatou.

O coordenador do Planejamento, Enéias Bruxel, falou do envolvimento da equipe técnica da repartição na elaboração dos projetos, cotações e contratação de empresas nas pavimentações associativas. “Já executamos 33 desde 2017. Sete delas em Rui Barbosa”, dimensiona.

Um dos destaques, é o programa Avançar Cidades que prevê a pavimentação de três quilômetros, mais calçada de passeio, das ruas Alagoas, interligando os bairros São Caetano e Aimoré pelo eixo central, Dona Rita, otimizando a mobilidade nas novas áreas industrial e residencial na Grande São Caetano e Esperança no bairro Dom Pedro II, o que viabilizará uma rota alternativa de ligação entre ERS-130, Bela Vista e Arroio Grande. O prefeito detalhou desapropriações e tratativas feitas com proprietários de áreas, e galerias pluviais feitas pela própria secretaria de Obras, para baratear os custos. O investimento total, nas três ruas, é R$ 5,624 milhões, provenientes de financiamento junto ao Programa Avançar Cidades, via Ministério das Cidades/Governo Federal, incluindo contrapartida de R$ 500 mil do Município. Parte do valor da obra retornará aos cofres públicos através da contribuição de melhorias dos proprietários de lotes lindeiros às vias. A execução é por conta da empresa Coesul, com prazo de 12 meses para a conclusão. No momento está sendo feita a drenagem e a execução da terraplenagem.

Em Picada Arroio do Meio, foram vistoriados os serviços de drenagem pluvial, escavação, aterro, alargamento da via e base, executados pela Operação Passo à Frente (equipe própria) para posterior pavimentação asfáltica, no trecho de 1,3 quilômetro, que será licitado. Segundo Schanck, a modalidade gera bastante economia e é interessante para a execução de asfaltamentos no interior. Os gestores também agradeceram o reconhecimento das famílias, muitas delas já disponibilizando tubos de concreto para drenagem lateral.

Em todas as localidades visitadas foram mostradas obras e serviços adjacentes, em andamento, como melhorias no abastecimento de água, além de detalhados trâmites técnicos e de bastidores para dar mais eficiência nas execuções e economia.

Por daiane