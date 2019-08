Geral

Mais de 250 famílias serão beneficiadas com o poço artesiano perfurado essa semana na localidade de Bicudo/Palmas, Arroio do Meio. Com 238 metros de profundidade, o novo poço tem por objetivo ampliar a vazão e capacidade de abastecimento de água para os moradores de Bicudo, que atualmente são abastecidos pela rede de água de Palmas.

A execução se deu por meio do convênio entre Administração Municipal (responsável pelo combustível e manutenção dos equipamentos), Governo do Estado (maquinários e operadores) e Associação de Água (alimentação e hospedagem dos operadores). Segundo o secretário de Obras, Paulo Heck, os moradores da localidade sofriam com falta de água na parte alta em períodos de estiagem.

O subprefeito Adriano Lisboa reforça a importância da conquista, considerando o desenvolvimento econômico do distrito com a instalação de novas empresas e loteamentos. “O objetivo é oferecer água de qualidade, atendendo a expansão populacional e possibilitando a ampliação das atividades agrícolas e industriais de Palmas”, afirma. Assim que o serviço for concluído, a equipe segue para o bairro Rui Barbosa, onde será perfurado novo poço artesiano através do mesmo convênio.

Por daiane