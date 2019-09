O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Arroio do Meio tem voltado seu foco para o desenvolvimento do turismo. Para promover uma troca de experiências e, ao mesmo tempo, trazer novas ideias que podem ser colocadas em pratica no município, foi promovida na tarde da segunda-feira, dia 26, uma palestra na Casa do Museu com Gilberto Cristino Durante, que foi secretário Municipal de Turismo em Bento Gonçalves entre os anos de 2013 e 2017 e traz no currículo, ainda, 23 anos de experiência como gerente da rede de hotéis Dall Onder. Estiveram presentes autoridades, incluindo prefeito Klaus Werner Schnack e presidente da Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales), Leandro Arenhardt, empreendedores dos ramos turístico, hoteleiro e gastronômico e integrantes do grupo Conversando sobre Turismo.

“O turismo, no momento, é o setor que mais está gerando emprego. Nele, ainda se preserva muito o que as pessoas querem ver, o como a gente é. Temos o desafio de tentar preservar essa nossa essência. O turismo não pode ser um problema para a comunidade e sim a solução”, explicou o palestrante. Ele salientou que o turismo é um grande aliado na preservação da cultura local e falou de várias semelhanças que existem entre Arroio do Meio e Bento Gonçalves como, por exemplo, a mesma distância da capital gaúcha.

Durante relatou como foi pensada a promoção do turismo de sua cidade, desde a definição de suas potencialidades, até a criação de calendário próprio, criação de políticas públicas para o segmento e monitoramento de atividades. Como um dos cases, citou a representação do vinho para a cidade de Bento Gonçalves, que é conhecida como a capital nacional da bebida. Entre as bases para um planejamento turístico, destacou a definição de uma segmentação turística e a criação de roteiros que despertem interesse de compra.

O palestrante ainda apresentou diversas atrações de Bento Gonçalves e mostrou a evolução do turismo local desde os anos 80, quando a cidade possuía quatro hotéis, até os dias atuais, com uma rede de 42. “É uma atividade que requer muito planejamento e paciência”, alertou.

Ao final da palestra, o coordenador da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, de Arroio do Meio, Carlos Henrique Meneghini, agradeceu a vinda de Durante. Conforme Meneghini, o município trabalha para a criação do Conselho Municipal, considerando os avanços do turismo local e regional nos últimos anos, incluindo a implantação dos roteiros turísticos Caminhos da Forqueta e Entre Vales e Arroios, além dos eventos que atraem visitantes de outras cidades, como as Feiras Gastronômica, do Livro, Agrícola, Gincana, Rodeio Estadual, entre outros. “Até o final do ano instalaremos a Casa do Artesanato e do Turista em frente à Secretaria de Educação e Cultura”, adianta. “Antes disto, nos dias 23 e 24 de setembro, estaremos promovendo uma capacitação para nossos taxistas e artesãs, preparando-os para melhor receber nossos turistas”, complementa Meneghini.

Por daiane