Futebol

Em ato dirigido pelo presidente do Conselho Deliberativo, Erni Rohsig, foi empossada no dia 19, a nova diretoria do Lajeadense. Na abertura da assembleia, Rohsig falou de mudanças em curso nas relações familiares, sociais, políticas e empresariais. Segundo ele, o mundo está a exigir um espírito mais colaborativo, onde é inviável uma ou duas pessoas desenvolverem todo um trabalho. Ele também destacou valores a ser cultivados, entre os quais a transparência na gestão, referindo-se a uma tendência cada vez mais importante, no futebol.

Com chapa única, o atual presidente, Alexandre Sebben, foi reeleito por aclamação para um mandato de mais dois anos, com a presença de 19 dos 21 conselheiros.

Integram a diretoria, como 1º vice-presidente, Arthur Augusto Ferreira Neves; 2º vice-presidente, Tamir Luiz de Barba; vice-presidente de assuntos de secretaria, Estevão Seltenreich; vice-presidente de futebol, Everton Giovanella e vice-presidente financeira, Leandra de Nez de Barba.

Depois da posse, Estevão Seltenreich que era integrante do Conselho Deliberativo, pediu colaboração e engajamento de todos. “ Estou emocionado e honrado com a função. Desde pequeno acompanho o clube, com o incentivo dos tios Max e Lucena e primo Eduardo. Corto grama, vendo ingressos, ajudo onde for preciso. No papel e na teoria tudo é mais fácil. Mas na prática nem sempre é assim. Temos uma estrutura magnífica e com um pouco mais de doação por parte de cada um podemos elevar o clube ao patamar que merece”, disse Estevão que acompanha os jogos do clube há mais de 25 anos.

O presidente reeleito Alexandre Sebben agradeceu a colaboração de todos no dia-a-dia do clube, e falou da campanha de sócios que será desenvolvida pela AIX para alavancar recursos. A meta é alcançar 500 sócios. Ele destacou mais uma vez a parceria com o Juventude e LA Sports com foco nas competições para conquistar uma vaga para a série D e Copa do Brasil.

