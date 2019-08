O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Neste sábado, dia 3, o Coral Nota Livre, de Arroio do Meio, promove o Encontro de Corais, às 19h30min na Igreja Luterana São Paulo.

Neste ano, os convidados para compartilharem os momentos musicais com o Grupo Vocal Nota Livre são: Associação Coral, de Portão; Coral Vozes da Terra, de Júlio de Castilhos; Coral Vocalize, de Lajeado; Coral Além das Vozes, de Brochier; Coral da Sociedade Cultural Beneficente e Esportiva Santos Reis, de Montenegro.

O Vocal Nota Livre faz parte do Núcleo Municipal de Cultura, recebendo fomento mensal, via edital público, para o desenvolvimento de suas atividades.

O evento incentiva a arte do canto coral, oferecendo agradáveis momentos musicais ao público que se fizer presente. Toda a comunidade está convidada para prestigiar. A entrada é franca.

Por daiane