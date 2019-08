Municípios

A Administração Municipal de Pouso Novo vem realizando reformas no Ginásio Municipal de Esportes Nelso Dall’Agnol. Em um primeiro momento foi substituída parte da cobertura, que apresentava vários pontos com goteira, prejudicando a realização de atividades em dias chuvosos e danificando a quadra poliesportiva. No início da semana as obras concentraram-se na reforma do piso, arquibancadas e demais espaços do ginásio. A obra deverá ser concluída até a metade do mês, com a posterior liberação do ginásio para a realização de atividades. As reformas estão sendo custeadas pela Administração Municipal e executadas por uma empresa contratada.

Campeonato de Futsal – Com a realização das obras de reforma do Ginásio de Esportes, os jogos do Campeonato de Futsal de Pouso Novo, promovido pela Administração Municipal dentro dos festejos do 31º aniversário do município, seguem paralisados. O recomeço deverá ocorrer ainda neste mês. No reinicio a primeira rodada apresenta jogos pela Categoria Força Livre, reunindo Manchester x Marvados II, Nova Aliança x La Máfia, Marvados I x Avenida e Vitória x Burro Morto. Nos jogos desta rodada serão definidas as quatro equipes semifinalistas da categoria. Na rodada seguinte jogam, pela fase semifinal da categoria Veteranos, Renegados x Quase Parando e Risca Faca x Realmatismo, mais os jogos semifinais da categoria Força Livre.

