Obras

Em obras desde o início do mês, a rua Aurora, no Loteamento Nascer do Sol, bairro São Caetano, Arroio do Meio, está sendo pavimentada com pedras de basalto, numa extensão de 156,55 metros de calçamento, contemplando 20 lotes, mais a Escola Comunitária de Educação Infantil Raio de Sol. A conclusão está prevista para outubro. A responsável é a empresa Companor, contratada diretamente pelos moradores. A obra é executada pelo modelo associativo, que prevê o financiamento do material, contratação da empresa e mão de obra por parte dos moradores. A prefeitura participa com a elaboração do projeto de engenharia, máquinas para a execução dos serviços de drenagem, terraplenagem, patrolamento da via e fiscalização da obra.

Segundo a diretora Maica Rahmeier, a escola atende mais de 90 crianças, cujas famílias circulam diariamente pela rua acompanhando os filhos. “Com certeza vai melhorar todo o entorno com o calçamento, que ampliará a segurança das famílias e diminuirá a poeira proveniente do vento forte que temos no bairro”, explica a diretora da Ecei.

De acordo com o coordenador da Secretaria de Planejamento, Fernando Enéias Bruxel, esse é 33º trecho de rua a receber pavimentação desde 2017. Ao todo, foram mais de cinco quilômetros pavimentados neste período, numa parceria entre Poder Público e comunidade, contemplando diversos bairros e localidades do município. Simultâneas ao calçamento da rua Aurora, iniciaram as obras de pavimentação asfáltica das ruas Alagoas, Dona Rita e Esperança, por meio do programa Avançar Cidades, num investimento de R$ 5,6 milhões, com o objetivo de avançar em mobilidade urbana entre bairros.

Por daiane