O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

gria, bairro Aimoré, Arroio do Meio, recebeu na segunda-feira, dia 26, a assistente social, Raquel Brandão, do Programa Mesa Brasil do Sesc, a qual conversou com as crianças da Turma 4 da Etapa Creche (três a quatro anos) sobre higiene e autoestima. Os bons hábitos de higiene começam desde cedo com a família. Na escola é dada sequencia conforme necessidade e disponibilidade, lembrando que estas atividades se tornam pedagógicas dentro da organização pedagógica. Em muitas tarefas diárias, sinalizam questionamentos importantes que conduzem a possíveis intervenções no dia a dia, como tirar e vestir roupa, calçados, acessórios, escovação dos dentes, pentear cabelo, organizar mochilas, que são momentos importantes e visam aplicar a teoria no cotidiano, orientando o trabalho com o corpo por meio de gestos, movimentos para a construção da consciência, enfatizar a quantidade, espaço, tempo, cores formas, coordenação motora entre outros.

O Mesa Brasil é um programa nacional criado pelo Sesc em 2003 e atua como uma rede de solidariedade, que integra doadores, instituições sociais e voluntários visando minimizar as carências alimentares, combater o desperdício de alimentos e melhorar a qualidade nutricional da população atendida.

O programa atua em todos os estados do Brasil. No Rio Grande do Sul é desenvolvido, em parceria com as prefeituras municipais, em sete unidades do Sesc, que atendem também os municípios de sua abrangência.

Está baseado na dinâmica da colheita urbana que garante o escoamento dos alimentos recebidos no menor espaço de tempo. Os gêneros excedentes são doados evitando que alimentos próprios para o consumo, com ou sem valor comercial, sejam jogados no lixo. Estes alimentos são encaminhados às instituições sociais cadastradas e monitoradas sistematicamente.

Por daiane