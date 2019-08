Especial

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Rio Grande do Sul organiza uma série de atividades para o mês de agosto, em comemoração ao Dia do Advogado. O Mês da Advocacia foi aberto na quinta-feira, dia 2, no auditório da OAB-RS, em Porto Alegre, com o seminário de Desenvolvimento Sustentável e Negritude, organizado pela Comissão Especial da Igualdade Racial (CEIR).

Capacitações, cursos, debates, eventos e homenagens, são algumas das diversas opções da programação, que ocorre na seccional e nas 106 subseções da OAB/RS. A programação é promovida pela Ordem gaúcha, em parceria com a Caixa de Assistência dos Advogados (CAA/RS), a Escola Superior de Advocacia (ESA) e as diversas Comissões da OAB/RS.

Nesta sexta-feira, às 17h30min, no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre, será realizada a Sessão Magna alusiva ao Mês da Advocacia. Advogados e advogadas com mais de 30 anos de exercício profissional e com, no mínimo, 70 anos de idade serão jubilados. Também será entregue a Comenda Oswaldo Vergara, e os novos profissionais receberão suas carteiras da Ordem em uma Prestação de Compromisso.

Aberta a todos advogados, o evento celebra o Dia do Advogado, comemorado no dia 11. “Temos que ter muito orgulho da nossa profissão. É também o momento de celebrar conquistas. A luta é permanente em defesa das prerrogativas e do respeito profissional”, salienta o presidente da OAB/RS, Ricardo Breier. “Onde está o advogado, a cidadania está representada. Mais do que um ofício, ser advogado é ter uma missão”, reitera Breier.

A comemoração do Dia do Advogado continua no sábado, dia 10, quando o palco do Pepsi on Stage, Porto Alegre, vai receber o cantor Lulu Santos para uma grande festa da advocacia gaúcha. Mais informações sobre a programação no site da OAB-RS.

Comemoração em Lajeado

A Subseção da OAB em Lajeado celebra o Dia do Advogado na segunda-feira, dia 12, com happy hour, a partir das 19h, no Lendário Pub. Ingressos são vendidos a R$ 15 nas salas da OAB e incluem o coquetel, sem bebida.

Já no dia 22, na Subseção de Lajeado, ocorre a Solenidade de Prestação de Compromisso de novos advogados.

Por daiane