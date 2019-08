Futebol

O Clube Esportivo Lajeadense começou a semana numa nova fase de preparação para sua equipe, que a partir do dia 11 de agosto inicia a participação na Copa Seu Verardi promovida pela Federação Gaúcha de Futebol. Após duas semanas de treinos técnicos, físicos e táticos, o Lajeadense realizou na manhã de segunda-feira um jogo treino com o Juventude, em Caxias do Sul, que terminou com placar de 2 x 2, com gols de Ariel e Igor. Na partida, o técnico Eduardo Costa, realizou uma série de experiências com seu grupo de jogadores.

Um segundo jogo treino está previsto para a próxima segunda-feira, dia 5, desta vez em Lajeado, na Arena Alviazul as 15h30min. Nesta partida, deve ocorrer a estreia de novos jogadores, que vieram na última semana, contratados pelo Alviazul e pelo Juventude, que mantém uma parceria com o time de Lajeado, junto com a empresa LA Sports. O acesso ao jogo está liberado para o torcedor mediante colaboração espontânea.

Tabela de jogos – O Lajeadense já conhece a tabela de jogos do primeiro e segundo turno da primeira fase da Copinha. A partida de estreia será dia 11, em Lajeado com o Grêmio “B”; dia 18, joga em Caxias do Sul com o Caxias; dia 1º de setembro, joga em Lajeado com o Avenida de Santa Cruz do Sul e, no dia 8 de setembro, joga em Lajeado com o São José de Porto Alegre. No returno joga dia 14 de setembro, em Porto Alegre com o Grêmio “B”; dia 22 de setembro, em Lajeado com o Caxias; dia 6 de outubro, em Santa Cruz do Sul com o Avenida e no dia 12 de outubro, joga em Porto Alegre com o São José.

Eleição – A eleição para definição do presidente do clube marcada para a noite da última quarta-feira foi mais uma vez adiada. Por intervenção do vice-presidente do Conselho Deliberativo, Neidemar Fachinetto, foram apontadas falhas e equívocos na publicação do edital, que fizeram a transferência do pleito para o dia 19 de agosto. Até o momento o atual presidente Alexandre Sebben se apresenta como candidato a reeleição, não havendo inidciativos da formação de alguma chapa de oposição

Por daiane