O Clube Esportivo Lajeadense realizou no domingo, dia 11, a estreia na Copa Seu Verardi, promovida pela Federação Gaúcha de Futebol. A primeira partida, após firmar parceria com o Juventude de Caxias do Sul e a empresa LA Sports, ocorreu na Arena Alviazul, em Lajeado, com a equipe do Grêmio “B”. O Lajeadense, que venceu por 4 x 2, viveu uma tarde de muita adrenalina. Há muito tempo a Arena Alviazul não tinha uma partida, com o Lajeadense marcando quatro gols. A estreia não poderia ter sido melhor. Sob o comando de Eduardo Costa, ex-jogador do Grêmio e da Seleção Brasileira, que fez a sua primeira partida como treinador, a equipe mostrou confiança aos torcedores presentes no jogo.

Organizado em campo, o Lajeadense começou bem na partida com futebol coletivo. A equipe se apresentou com garra e determinação e um bom posicionamento em campo com boa troca de passes e com força no ataque. A prova disso foi que saiu ganhando por 3 x 0 no primeiro tempo, com gols de Wallace, aos 17min; Nilo, aos 25min e Roger, aos 35min. No segundo tempo, o Grêmio “B” reagiu. Mesmo tendo um jogador expulso aos 2min, chegou a descontar o placar em duas oportunidades. Mesmo pressionado em campo, o Lajeadense conseguiu fazer seu quarto gol nos minutos finais da partida com Arthur, que concluiu jogada de Max que havia entrado na partida.

O torneio conta com a participação de 20 clubes. O Lajeadense integra a chave “C”, onde na primeira fase as equipes jogam todas contra todas em turno e returno, classificando as quatro primeiras. Neste domingo, dia 18, o Lajeadense joga em Caxias do Sul com a equipe do Caxias. Na terceira partida do primeiro turno, o Lajeadense joga dia 1º de setembro, em Lajeado com o Avenida de Santa Cruz do Sul. O primeiro turno será fechado no dia 8 de setembro, em Lajeado, com o São José.

Eleição – O Clube Esportivo Lajeadense anuncia para a noite de segunda-feira, dia 19, a eleição para nova diretoria, tendo como candidato único, o atual presidente, Alexandre Sebben. Tudo indica que Sebben será reeleito por aclamação.

