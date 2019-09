O Alto Taquari

O Clube Esportivo Lajeadense realiza domingo, dia 1º de setembro, a sua terceira partida pela Copa Seu Verardi, promovida pela Federação Gaúcha de Futebol. O adversário será o Avenida de Santa Cruz do Sul. A partida será na Arena Alviazul, em Lajeado, com início previsto para as 19h. Para esta partida o Lajeadense vai estar sob novo comando técnico, já que esta semana foi anunciado a saída do técnico Eduardo Costa.

O Lajeadense, que na estreia venceu por 4 x 2 do Grêmio “B”, em Lajeado e na segunda partida perdeu pelo mesmo placar em Caxias do Sul para o Caxias, está na terceira colocação da chave com três pontos ganhos. O Caxias e o São José lideram a chave com seis pontos ganhos. O Avenida e o Grêmio “B” estão com zero ponto. Na partida de domingo o Lajeadense vai em busca da reabilitação. Um forte trabalho técnico e tático foi realizado pela comissão técnica visando o confronto com o Avenida, onde o Lajeadense não vai poder contar com o zagueiro Guilherme Olavo, expulso na partida contra o Caxias.

O primeiro turno será fechado no dia 8 de setembro, quando o Lajeadense volta a jogar em Lajeado com o São José de Porto Alegre. O torneio conta com a participação de 20 clubes. O Lajeadense integra a chave “C”, onde, na primeira fase, as equipes jogam todas contra todas em turno e returno, classificando as quatro primeiras. Além do Lajeadense estão nesta chave o Grêmio “B”, Caxias, Avenida e São José.

Por daiane